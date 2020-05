Oficiálně: Huawei P30 Pro New Edition s Google službami

Zdroj: Huawei

Huawei sice investuje nemalé částky do vytvoření náhrady za Google služby, aplikace a v podstatě vše, co mu nyní chybí na telefonech kvůli embargu ze strany USA. Ve společnosti se již smířili s tím, že prodejnost půjde dolů, ale například minulý rok jsme se dočkali jednoho efektu. Třeba na český trh zamířily modely, které se zde neměly prodávat. Důvodem byla obsažena certifikace od Googlu. To ale nemůže vydržet dlouho, proto se Huawei uchýlilo k recyklaci mobilů. Dalším takovým je Huawei P30 Pro New Edition.

Jen nový název

Sice zde máme Huawei P30 Pro New Edition, ale pokud vlastníte původní model Huawei P30 Pro (recenze), tak máte v podstatě identické zařízení. Huawei v tomto případě nemůže udělat dramatické změny, jelikož by musel požádat znovu o certifikaci Googlem, ale to nyní není možné. Proto musí zachovat původní hardwarovou výbavu, přičemž použije nový název.

Huawei P30 Pro New Edition se začíná prodávat v Německu ve třech barvách, přičemž se jedná o 256GB verzi s 8 GB operační paměti. Při koupi zákazník získá zdarma sluchátka Freebuds 3 (recenze) a přenosný reproduktor Huawei Mini Speaker. To vše za 749 eur, tedy přibližně za stejnou cenu, za jakou se u nás stále prodává „původní“ Huawei P30 Pro.

Navíc je zde možnost si dokoupit hodinky Huawei Watch GT2 (recenze) za 99 eur, ale jen v rámci předobjednávek do 31. května. Pokud ale případnému zákazníkovi nejde o dárky zdarma, může si v Německu koupit Huawei P30 Pro ve stejné konfiguraci za 799 eur, případně s polovičním úložištěm za 699 eur.

V podstatě se jedná o marketingový tah, jak zvýšit prodeje. Zatím není jasné, jestli se něčeho takového dočkáme u nás. Česká pobočka zatím cílí marketing top modelů na novinky Huawei P40 Pro (recenze) a P40.

Specifikace Huawei P30 Pro New Edition

displej: 6,47 palců, Full HD+, curved OLED

procesor: osmijádrový 7nm Kirin 980

8 GB RAM

256GB úložiště + vlastní NM karty až 512 GB

optická čtečka otisků prstů v displeji

foťáky: zadní: 40 MPx, SuperSpectrum, OIS, 27 mm, f/1.6 20 MPx ultraširokoúhlý, 16 mm, f/2.2 8 MPx, 5x optický zoom, OIS, 125 mm, f/3.4 ToF snímač přední –32 MPx, f/2.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth v 5.0, USB typ C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

LTE Cat. 21

certifikace odolnosti IP68

baterie: 4200 mAh + rychlé nabíjení (kabelové 40 W, bezdrátové 15 W)

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Oficiálně: Huawei P30 Pro New Edition s Google službami

reklama reklama