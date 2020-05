Facebook kupuje GIPHY, populární knihovnu GIF obrázků

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době došlo k většímu rozmachu sdílení animovaných obrázků různě po sociálních sítích. Dokonce jsme se dočkali přímé integrace služeb a dokonce i do softwarových klávesnic. Tento rozmach také dal vzniknout službám, které se soustřeďují na takový obsah. Jednou z těch nejpopulárnějších je GIPHY. A právě zde se odehrává poměrně velká změna.

GIPHY pod křídly Facebooku

Dnes došlo na oznámení, že Facebook kupuje tuto populární službu obsahující katalog animovaných obrázků GIF. Konkrétně dochází k integraci pod tým Instagramu. Facebook hodlá službu hlouběji integrovat do svých systémů a funkcí, takže se asi dočkáme větších možností.

Sice Facebook neuvádí, za jakou částku odkoupil GIPHY, ale některé zdroje naznačují, že by se mělo jednat o 400 milionů dolarů, tedy v přepočtu přibližně za 10,2 miliard korun. Nyní se asi ptáte, co se stane se službou GIPHY. Dle oficiálního vyjádření se nic měnit nebude.

GIPHY si ponechá svou značku a částečnou nezávislost. Nebude se rušit API, které využívají další služby a sociální sítě. Zatím to tedy vypadá, že uživatelé nebudou dotčeni, jen dojde na lepší integraci s Facebook službami. Otázkou je, co se stane v budoucnu. Facebook může změnit názor a službu ukončit, ale to je jen náš odhad.

