USA prodlužuje zákaz spolupráce s Huawei o jeden rok [aktualizováno]

Aktualizováno 14. 5.

Od uvalení zákazu spolupráce amerických firem s Huawei uplynul nějaký čas, přičemž Huawei má dočasnou licenci na spolupráci s vybranými firmami. I tak nemůže například nabízet ve svých mobilech Google aplikace a služby. V případě Google již požádal o výjimku, aby měl stejnou možnost jako Microsoft, ale zatím nedošlo k posunu.

Nyní administrativa USA prodloužila zákaz spolupráce s Huawei až do května 2021. Nyní zřejmě budou následovat nejrůznější prodloužení v případě dočasných licencí.

Aktualizováno 11. 3.

USA stále zakazuje tamním společnostem obchodovat s Huawei, ale jsou zde určité výjimky. Například Microsoft může dodávat čínskému gigantu operační systémem Windows. O podobnou výjimku se nyní snaží Google.

Huawei má dočasnou licenci na omezenou spolupráci s americkými společnostmi, přičemž vždy platí jen dočasně na dobu několika měsíců. Již došlo na několik prodloužení a nyní Huawei dostává další. Aktuální licence platí do 15. května.

Zatím není jasné, do kdy chce USA tento stav udržovat, ale již nyní je jasné, že Huawei poprvé zaznamená pokles prodejů. Dle interních předpokladů by mělo dojít k 20% snížení.

Aktualizováno 19. 11.

Původní informace naznačovaly, že měla být prodloužena licence o 6 měsíců, ale nakonec se jedná o dalších 90 dnů. Více méně se nic nemění a společnost Huawei stále bojuje například s nedostupností Google služeb na svých smartphonech.

Mohli jsme si všimnout, že došlo ke změně strategie. Například smartphony, které nebyly určeny pro Českou republiku se nakonec zde začínají prodávat. Zřejmě se dočkáme ještě několika mobilů, ale otázkou je, co bude Huawei dělat v dalším roce. S největší pravděpodobností bude muset dojít k uvedení zařízení bez Google služeb, ale jak na to budou reagovat evropští zájemci, nelze předvídat.

„Prodloužení dočasné licence nebude mít na činnost společnosti Huawei významnější dopad. Toto rozhodnutí nic nemění na skutečnosti, že dle našeho názoru je ke společnosti Huawei přistupováno nespravedlivě. Již dlouho zastáváme názor, že rozhodnutí Ministerstva obchodu Spojených států amerických zařadit společnost Huawei na tak zvaný Seznam subjektů (Entity List) způsobil více škod Spojeným státům než společnosti Huawei. Rozhodnutí ekonomicky poškodilo americké společnosti, se kterými Huawei obchoduje, narušilo spolupráci a zejména vzájemnou důvěru, na které globální dodavatelský řetězec závisí. Vyzýváme vládu Spojených států, aby ukončila toto nespravedlivé zacházení a společnost Huawei ze Seznamu subjektů odstranila.”

Aktualizováno 15. 11.

Již tuto neděli měla vypršet další lhůta pro Huawei, po kterou mohl obchodovat s některými společnostmi. Nyní se dozvídáme, že došlo k dalšímu prodloužení, tentokrát o 6 měsíců. Prodloužení je tedy do 17. května (přibližně), ale to ještě neznamená, že Huawei získává možnost obchodovat s jakoukoliv americkou firmou. U některých platí zákaz kvůli národní bezpečnosti. Mezi takové firmy patří například Qualcomm.

Huawei investuje 2 miliardy dolarů do kyberbezpečnosti

Aktualizováno 19. 8.

Huawei to stále nemá jednoduché. Ačkoliv se očekávalo, že zákaz udělený ze strany USA bude omezen nebo zrušen, tak stále přetrvává. Původní výjimka platila do 16. srpna, kdy mohly firmy z USA obchodovat s Huawei. Nyní byla vydána další, která potrvá dalších 90 dnů. To znamená, že americké firmy mohou spolupracovat s Huawei bez větších komplikací až do 17. listopadu.

Nyní je otázkou, co bude následovat. Je docela možné, že právě po dalším uplynutí 90 dnů bude vydána další výjimka na 90 dnů. Takto bude USA držet v šachu Huawei. Nejrůznější společnosti lobují za ukončení tohoto stavu, mezi ně patří například Google.

HarmonyOS je nový operační systém od Huawei

Huawei se nenechává nic náhodě. Nedávno jsme se dočkali představení vlastního operačního systému a dokonce se má pracovat na vlastni mapové službě.

Aktualizováno 1. 7.

O víkendu se nechal slyšet prezident Trump, že společnost Huawei bude moci opět obchodovat s americkými firmami. Jak to ale nyní vypadá, nebude se jednat o zrušení celého zákazu. Huawei zůstane na černé listině, ale firmě bude dovoleno nakupovat technologie a součástky od amerických společností, které jsou dostupné i od jiných výrobců různě posvětě.

Příkladem mohou být nejrůznější čipy a procesory. Právě v této oblasti jsou k dispozici alternativní řešení. Tyto informace poskytl Larry Kudlow (ředitel Národní ekonomické rady) v rozhovoru pro Fox News. Huawei bude stále pod dohledem a nebude dovoleno, aby firma získala technologie nebo služby, které mohou ohrozit bezpečnost USA.

Zatím tedy není zcela jasné, jestli Huawei bude moci vyrábět například smartphony jako dříve, případně jestli bude muset dělat nějaké úpravy.

Původní článek 29. 6.

V poslední době se hodně událo kolem společnosti Huawei, zejména v oblasti spolupráce s americkými společnostmi. Ty nejhorší scénáře naznačovaly, že by společnost musela nasadit alternativu k Androidu, ale to není vše. Huawei by musel zajistit technologie od jiných dodavatelů a v podstatě si dost věcí vytvořit u sebe. Nyní ale to vypadá na konec této obchodní války.

Huawei a černá listina

Huawei se dostalo na černou listinu hlavně proto, že tato firma měla být bezpečnostní hrozbou pro USA. Už od začátku bylo celkem jasné, že prezident Trump chce tohoto využít k uzavření nové a lepší obchodní dohody s Čínou. Huawei se tak stalo rukojmím v této obchodní válce.

Prezident Trump ale oznámil, že společnost Huawei bude odstraněna z tohoto seznamu a opět bude dovoleno obchodovat s americkými společnostmi. Pravděpodobně k tomuto zrušení napomohly americké firmy, které se přimlouvaly za zrušení zákazu. Ostatně by to mělo velký dopad na americký trh a možná i na světový.

V tuto chvíli je Huawei stále na černé listině, ale k odstranění by mělo dojít v horizontu několika dní. Dá se ale očekávat, že Huawei bude pracovat na záložním plánu pro případ, že se opět USA rozhodne zakázat tuto společnost.

