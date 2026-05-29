První pohled na Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro – poprvé i s kompaktnějším modelem

Xiaomi 17T Pro; zdroj: Dotekománie
Xiaomi ve Vídni představilo novou řadu Xiaomi 17T pro evropský trh. Dočkali jsme se dvou modelů a to Xiaomi 17T a 17T Pro. Zatímco pokročilejší Pro model je příjemná evoluce, mě zaujal dostupnější model. Ten byl totiž zmenšený a poprvé tak v řadě „T“ máme dvě velikosti telefonů. Mimo to pak dostal teleobjektiv s pětinásobným přiblížením a Xiaomi se tak celou řadu 17T nebojí označit jako „Telephoto master“. Jak nás novinky zaujali v realitě? Vyzkoušeli jsme oba modely přímo ve Vídni.
Design
Nová generace Xiaomi 17T designem staví na základech předchůdců. Pokud dáte vedle sebe Xiaomi 15T, tak si jej můžete s novinkou i splést. Na tom ale nevidím nic špatného, naopak je fajn, že se výrobce drží jednoho designového jazyka. Novinka tak nabízí matný hliníkový rám s příjemně zaoblenými hrany. Přední panel je zcela plochý a záda pak potěší matnou úpravou. Kvalita zpracování je z našich první dojmů vskutku vysoká.
Barevné varianty prošly obměnou. Xiaomi 17T Pro bude dostupné v tmavě modré, fialové a černé. Tmavě modrá je náš favorit, vypadá v realitě opravdu líbivě. Menší model Xiaomi 17T bude pak dostupný v světle modré, světle fialové, černé a bílá. Bílá to ale není jen tak ledajaká, jedná se o perleťovou s barevnými odlesky.
Displej zaujme velmi tenkými rámečky, které jsou symetrické s tloušťkou 1,29 milimetru. To chválím. Letos se výrobce zaměřil na ochranu očí a v rámci Xiaomi Vision Care nabízí čtyřnásobnou certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu zraku. V praxi je zde především lepší redukce modrého světla nebo blikání. Potěší také jas, který může nabývat hodnot od 3500 nitů až do 1 nitu. Obnovovací frekvence je 144 Hz, u menšího modelu pak 120 Hz.
Právě menší Xiaomi 17T nabízí úhlopříčku 6,59 palce oproti 6,83 palce u Pro modelu. Do ruky tak padne lépe, ale nečekejte nějaký kompaktní mini model.
Fotoaparát
Zadní fotomodul, který připomíná plotýnku, obsahuje celkem tři objektivy, jakkoliv to na první pohled vypadá, že tam jsou čtyři. Sestava tří fotoaparátů u 17T Pro na zádech spočívá v hlavním 50Mpx snímači o velikosti 1/1.31“. Stejnou velikost snímače mají také například top modely Galaxy S26 Ultra nebo iPhone 17 Pro Max. Top model Xiaomi 17 Ultra má ale přeci jen ještě o maličko větší hlavní snímač.
Hlavní novinkou je periskopický teleobjektiv s pětinásobným přiblížením u menšího modelu 17T. Jeho předchůdce nabízel totiž pouze dvojnásobné přiblížení. Nově zde máme úplně stejný teleobjektiv jako na Xiaomi 17T Pro. Ultra širokoúhlý snímač je na obou novinkách také stejný, jen hlavní snímač má dostupnější model o něco menší. Teleobjektiv jinak zvládne ostřit už od 30 centimetrů, takže se hodí i na telemakro snímky. To mám osobně moc rád, ale předchůdce 15T Pro uměl ostřit dokonce už od 10 centimetrů.
Novinkou jsou pak Leica Live Moments, což jsou vylepšené živé fotky. Oproti předchozí implementaci si zde dali záležet na optimalizaci, aby barvy a celková kvalita živého snímku nebyla odlišná od výsledné fotografie. Potěšující zprávou je i podpora portrétních snímků v kombinaci se živou fotkou. Leica Live Moments lze pak navíc složit do koláže a rovnou sdílet na Instagram, Tiktok nebo Whatsapp. Tyto aplikace by je měli přímo podporovat.
Xiaomi 17T Pro se pak naučilo také nahrávat filmové video s rozostřeným pozadím při 60 snímcích za sekundu ve 4K.
Výkon
Hnacím motorem je v případě Xiaomi 17T Pro procesor Dimensity 9500, což je přímá konkurence pro top čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oproti předchůdci máme očekávat nárůst výkonu o 32 procent (single core), a o 17 procent (multi core). Potěší také vylepšený čip Xiaomi Astral Communication T1 pro bezdrátovou komunikaci.
Operační paměť pak nabízí u všech variant obou modelů 12 GB. Menší Xiaomi 17T pak používá čip MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Specifikace Xiaomi 17T
- displej: 6,59palcový AMOLED, 1,5K (2756 × 1268), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 120 Hz, maximální jas 3500 nitů,
- procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm), osmijádrové (až 3,4 GHz), GPU Mali-G720 MC8, NPU 880
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,7, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 800, velikost snímače 1/1,55 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,6 × 75,2 × 8,17 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 67W USB C
Specifikace Xiaomi 17T Pro
- displej: 6,83palcový AMOLED, 1,5K (2772 × 1280), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 144 Hz, ultra nízký jas 1 nit, maximální jas 3500 nitů)
- procesor: MediaTek Dimensity 9500 (3nm), osmijádrové (až 4,21 GHz), GPU Mali G1-Ultra, NPU 990
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,67, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 950, velký snímač o velikosti 1/1,31 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm, filmové natáčení ve 4K při 60 fps s přirozeně rozostřeným pozadím)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (Dual Bluetooth), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,2 × 77,5 × 8,25 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W USB C, 50W bezdrátové HyperCharge rychlonabíjení
Baterie v čele se 7000 mAh
Pokud se podíváme na Pro model, na první pohled nenabízí zase tolik vylepšení a jedná se spíše o evoluci. Jedna za mě významná novinka tu však je a to je výrazně větší baterie. Zatímco předchůdce nabízel pouze 5500 mAh, novinka nabízí hned 7000 mAh. To je zatím největší baterie, kterou Xiaomi do svých telefonů u nás dává. Potěšující zprávou je především fakt, že čínská verze má stejnou baterii. Jedná se pak o křemíkovou uhlíkovou baterii, zde máme konkrétně 16% podíl křemíku.
Kompaktnější Xiaomi 17T pak nabízí stále krásnou kapacitu 6500 mAh. Větší předchůdce měl přitom o 1000 mAh méně. Na druhou strany telefon přibral 0,7 milimetru na tloušťce.
Cena a dostupnost
Vzhledem k paměťové krizi jsem příjemně překvapen cenovkou. Xiaomi 17T Pro začíná od 16 999 Kč, menší Xiaomi 17T pak od 12 999 Kč, pokud bereme v potaz aktuální akční cenu s již započítanou slevou 3500 Kč. Xiaomi pak nabízí také velmi štědrý bonus za recenzi, u vyššího modelu to je koloběžka Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen), u levnějšího pak tablet Redmi Pad 2 9.7″ 128 GB.
Xiaomi 17T Pro
- 1024 GB + 12 GB RAM: 24 999 Kč (doporučená cena), sleva 3 500 Kč, 21 499 Kč (akční cena)
- 512 GB + 12 GB RAM: 22 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 500 Kč, 18 999 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 20 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 500 Kč, 16 999 Kč (akční cena)
Xiaomi 17T
- 512 GB + 12 GB RAM: 18 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 000 Kč, 15 499 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 16 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 500 Kč, 12 999 Kč (akční cena)
