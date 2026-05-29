Xiaomi rozšiřuje portfolio – Sound Play, Buds 6 a také nové televize, lednička a vysavač přichází k nám na trh

Mimo nové tefony a chytré hodinky uvedlo včera Xiaomi také několik novinek z oblasti audio příslušenství a domácnosti. Dočkali jsme nových sluchátek Xiaomi Buds 6, nového kompaktního reproduktoru Xiaomi Sound Play a také několik domácích spotřebičů a televizí.
Xiaomi Sound Play
Před nějakou dobou jsme se dočkali reproduktoru Xiaomi Sound Party. Tenhle dle slov výrobce populární repráček se nyní dočkal menšího kolegy Xiaomi Sound Play.
Design je však velmi podobný a to je dobře. Ostatně právě větší brácha získal ocenění Red Dot Award. Na výběr bude celkem ze čtyř barevných variant, a to fialové, zelené, světle šedé a černé s oranžovými doplňky.
Potěší voděodolnost IP68. Celkový výkon reproduktory pak činí 18 W. Pokud vám to nestačí, lze propojit více reproduktorů – dokonce až 100 díky Auracast.
Oficiální českou cenovku Xiaomi zatím nezveřejnilo, ale na evropském trhu bude Sound Play stát padesát eur.
Xiaomi Buds 6
Dočkali jsme se také nových sluchátek Xiaomi Buds 6. Jedná se o pecky, zvukový výstup zde zajišťuje 11mm dynamický měnič s trojitým magnetem, což má zajistit silnější basy a zaujala mě membrána pokovená 24karátovým zlatem. Celý projen zvuku pak pomáhal ladit Harman Golden Ear Team. Potěší též podpora aptX bezztrátového audia.
Jakkoliv jsou to pecky, máme tu ANC neboli aktivní potlačení hluku s dvěma režimy, Balanced a Deep. Tyto nová Xiaomi sluchátka budou k dispozici ve čtyřech barvách a to Graphite Black, Pearl White, Titan Gray a Nebula Purple.
Pro snímání vašeho hlasu poslouží tři mikrofony a Xiaomi slibuje potlačení hluku na pozadí až při 95 dB (to odpovídá třeba metru). Stále by vám tak v tomto prostředí mělo být rozumět.
Velice mě zaujala podpora ekosystému Apple Find My a Google Find Hub. Díky tam půjde najít ztracená sluchátka snadněji. Cenovka je v tomto případě nastavena na 2 699 Kč.
Chytrá domácnost
Mimo nové audio příslušenství jsme se dočkali také nových Xiaomi TV S Mini LED televizorů s úhlopříčkou do 98 palce. Maximální jas bude 1200 nitů a používá se zde 384 zón podsvícení QD-Mini LED pro vyšší kontrast u 65palcového modelu. Operačním systémem je Google TV.
Cena je zde opravdu příznivá, 55palcový model přijde na 13 999 Kč, 65palcový přijde na 18 999 Kč a lze se dostat až na 55 tisíc u největší úhlopříčky.
Nová klimatizace nabídne výkon 1100 m3/h a nabízí režim rychlého ochlazení za třicet sekund. Energetická třída je dokonce A++. Xiaomi si zde celkem vyhrálo s foukáním. Režim Canopz Flow vám bude foukat studený vzduch na strop, zatímco režim Carpet flow dokáže třeba v zimě zahřát koberec. Potěší také aktivní klapky, co umí vzduch více zředit, aby na vás klimoška tolik nefuněla.
Nabídku domácích spotřebučů pak zakončuje robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro se sacím výkonem 15000 Pa za 11 999 Kč a dvoukřídlá lednička Mijia Refrigerator 621L.
Nakonec jsme viděli také Xiaomi SU7 Ultra, které ale do Evropy dle slov na tiskové konferenci má dorazit příští rok.
Komentáře