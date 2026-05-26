Oppo Reno 16 a Reno 16 Pro: Střední třída s designem a výkonem navíc

Zdroj: Oppo
Zatímco se Oppo chystá na novou sérii Find X10, tak zde máme dvě novinky do střední třídy. Mobily se jmenují Oppo Reno 16 a Oppo Reno 16 Pro. U nich jde vidět, že si mimo jiné společnost pohrává s designem zadní strany, aby se nejednalo na první pohled o nudnější kouseky.
Oppo Reno 16 a Oppo Reno 16 Pro
Základní model má 6,32palcovou úhlopříčku s maximálním jasem 3600 nitů a o výkon se zde stará Dimensity 8550 v edici Super. Oppo Reno 16 mimo jiné splňuje certifikaci IP69K, takže vydrží i vodu o vyšším tlaku a teplotě. U z pohledu energie se nabízí nadstandardní výbava, jelikož v mobilu je baterie o kapacitě 6700 mAh.
Fotografická výbava je plnohodnotná, jelikož se nabízí sestava 200+50+50 MPx, přičemž jeden je periskopický s OIS. Podobná sestava je i u Oppo Reno 16 Pro. Jde ale o větší model s 6,78palcovým displejem. I zde najdete certifikaci IP69K a baterie byla zvětšena na 7000 mAh. Kromě rychlého nabíjení se nabízí i bezdrátová technologie.
Oppo Reno 16 v základní konfiguraci vychází na cca 10 700 Kč, Oppo Reno 16 Pro pak na cca 13 800 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Zatím si ale musíme počkat na oznámení dostupnosti v Evropě.
Specifikace Oppo Reno16
- displej: 6,32 palců (2640 × 1216 pixelů) 1,5K plochý OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, dotyková frekvence 240 Hz, lokální špičkový jas až 3600 nitů, vysokofrekvenční PWM stmívání 3840 Hz, ochrana OPPO Crystal Shield Glass
- procesor: až 3,4 GHz Octa-Core Dimensity 8550 SUPER 4nm procesor s Arm Mali-G720 MC8
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16 s ColorOS 16
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″ senzor, f/1,8, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 116º, f/2,0)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5x zoom, OIS, f/2,8, nahrávání 4K 60 fps videa)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, nahrávání 4K 60 fps videa)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- USB Type-C audio, stereo reproduktory
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C (USB Type-C 2,0)
- rozměry a hmotnost: rozměry: 151,21×72,42×8,2 mm (black) / 8,29 mm (purple) / 8,36 mm (Heartbeat), hmotnost: 188 g (black) / 189 g (purple) / 191 (Heartbeat)
- baterie a nabíjení: 6700 mAh baterie s 80W SuperVOOC rychlým nabíjením
Specifikace Oppo Reno16 Pro
- displej: 6,78 palců (2772 x 1272 pixelů) 1,5K plochý OLED displej s inteligentní obnovovací frekvencí 1-120 Hz, dotyková frekvence 240 Hz, lokální špičkový jas až 3600 nitů, vysokofrekvenční PWM stmívání 2160 Hz, ochrana OPPO Crystal Shield Glass
- procesor: Octa-Core Dimensity 9500s 3nm SoC s Immortalis G925 MC12 GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16 s ColorOS 16
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″ senzor, f/1,8, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 116º, f/2,0)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5x zoom, OIS, f/2,8, nahrávání 4K 60 fps videa)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, nahrávání 4K 60 fps videa)
- IP66 + IP68 + IP69 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů v displeji, infračervený senzor
- USB Type-C audio, stereo reproduktory
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE (Dual 4G VoLTE), Wi-Fi 7 802.11 be (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C (USB Type-C 2,0)
- rozměry a hmotnost: rozměry: 161,31×76,46×7,70 mm (Black) / 7,79 mm (Blue) / 7,86 mm (Heartbeat), hmotnost: 205 g (Black) / 207 g (Blue) / 208 g (Heartbeat)
- baterie a nabíjení: 7000 mAh baterie s 80W SuperVOOC rychlým nabíjením, 50W AIRVOOC bezdrátovým rychlým nabíjením
Zdroj: fonearena.com
