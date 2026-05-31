Amazfit Cheetah 2 Ultra, Garmin Bounce a další: Novinky v obchodech #22

• 31. 5. 2026#Příslušenství
Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Amazfit Cheetah 2 Ultra

Nedávná novinka Amazfit Cheetah 2 Ultra se postupně objevuje v českých obchodech. Výdrž na jedno nabití může dosáhnout až na 30 dnů, nechybí NFC pro placení a konstrukce je z titanu.

Amazfit Cheetah 2 Ultra — Cena od 14 598 Kč

Garmin Bounce

Garmin Bounce hodinky nejsou novinkou, ale i po několika letech od uvedení se opět dostávají do obchodů. Tento model je klasifikován jako dětský, ale klidně může působit dobře na jakékoliv ruce.

Garmin Bounce — Cena od 7 488 Kč

Storm S-TRIX

Ačkoliv Storm S-TRIX je v kategorii dámských hodinek, spíše se jedná o chytrý náramek. Na jedno nabití vydrží přibližně týden a nabízí měření tepu, okysličení a krevního tlaku.

Storm S-TRIX — Cena od 1 990 Kč

Storm S-VION

Poslední dnešní novinka na českém trhu je Storm S-VION s AMOLED displejem. Na jedno nabití mají zvládnout šest dnů provozu a nabízí se monitorování zdravotních údajů – tepová frekvence, krevní tlak, hladina kyslíku v krvi (SpO₂) a sledování spánku.

Storm S-VION — Cena od 2 990 Kč

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

