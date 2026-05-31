Amazfit Cheetah 2 Ultra, Garmin Bounce a další: Novinky v obchodech #22

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Redmi Watch 6 i s NFC, levné s GPS a základní chytré hodinky: Novinky v obchodech #20
- Motorola Signature, Sony Xperia 1 VIII a TCL Nxtpaper 70 Pro: Novinky v obchodech #21
- Weofly, Garett, Joyroom a TCL pro děti: Novinky v obchodech #21
- RedMagic 11 Pro, Z80 Ultra a odolný Doogee Fire 7 PRO: Novinky v obchodech #22
Amazfit Cheetah 2 Ultra
Nedávná novinka Amazfit Cheetah 2 Ultra se postupně objevuje v českých obchodech. Výdrž na jedno nabití může dosáhnout až na 30 dnů, nechybí NFC pro placení a konstrukce je z titanu.HEUREKAAmazfit Cheetah 2 UltraCena od 14 598 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Bounce
Garmin Bounce hodinky nejsou novinkou, ale i po několika letech od uvedení se opět dostávají do obchodů. Tento model je klasifikován jako dětský, ale klidně může působit dobře na jakékoliv ruce.HEUREKAGarmin BounceCena od 7 488 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Storm S-TRIX
Ačkoliv Storm S-TRIX je v kategorii dámských hodinek, spíše se jedná o chytrý náramek. Na jedno nabití vydrží přibližně týden a nabízí měření tepu, okysličení a krevního tlaku.HEUREKAStorm S-TRIXCena od 1 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Storm S-VION
Poslední dnešní novinka na českém trhu je Storm S-VION s AMOLED displejem. Na jedno nabití mají zvládnout šest dnů provozu a nabízí se monitorování zdravotních údajů – tepová frekvence, krevní tlak, hladina kyslíku v krvi (SpO₂) a sledování spánku.HEUREKAStorm S-VIONCena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Komentáře