Vyzkoušeli jsme Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro, zaujmou designem a výdrží baterie

Xiaomi Watch S5
Kromě nových telefonů řady Xiaomi 17T představil tento výrobce ve Vídni pro náš trh také chytré hodinky. Dočkali jsme se konkrétně dvou novinek – Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro. První model je pak dobré neplést si s nedávno uvedeným modelem Xiaomi Watch 5 (recenze). Ten totiž nabízí systém WearOS od Googlu a jedná se celkově o jiné hodinky. Dnes uvedený model nabízí HyperOS, delší výdrž baterie a příznivější cenovku. Co všechno je nového?
Xiaomi Watch S5
Nový model přímo navazuje na loňské Xiaomi Watch S4. Oproti nim novinka nemá vyměnitelnou lunetu, stále je však z čeho vybírat. V prodeji budou čtyři varianty, přičemž každá nabízí mírně odlišný design. Modrá verze (v prodeji jako „Navy Blue“) jako jediná nabízí náramek z kůže a jejich luneta má 24 mírných výřezů.
V realitě vypadá elegantně a za mě je to můj favorit. Hodně mě zaujala ještě zelená verze „Jungle“. Ta má na lunetě vzor karbonu a stejně jako všechny ostatní verze má fluorokaučukový pásek (který přípomíná silikon). Nakonec barevné složení doplňuje nestárnoucí černá a světle šedá verze.
Hodinky existují pouze v jedné velikosti a to 46mm. Jsou maličko větší, ale zase potěší jejich nižší tloušťka 10,99 mm. Porovnal jsem je přímo na akci i s modelem Xiaomi Watch 5, který je také dostupný jen v 46mm verzi. Tento WearOS model je ale o něco tlustší.
Kvalita zpracování je vzhledem k ceně na vysoké úrovni a potěší především tělo a korunka z nerezové oceli. To je příjemný skok, jelikož předchůdce měl hliníkové tělo. Samotný AMOLED displej nabízí úhlopříčku 1,48 palce s tenkými rámečky o tloušťce 2,6 milimetru. Maximální jas pak činí 2500 nitů.
Skvělou zprávou je nasazení nové křemíkovo uhlíkové baterie. Zatímco předchůdce měl pouhých 486 mAh, tady u Xiaomi Watch S5 máme skoro dvakrát větší kapacitu a to 815 mAh. Dle slov výrobce se máme těšit na výdrž až 21 dní (u předchůdce bylo slibováno až 15 dní) při lehkém používání, 14 dní při běžném používání a 9 dní s aktivním always on zobrazení.
Vylepšeny byla také navigační systémy, který má být o 33 procent přesnější a o 30 procent rychlejší. Jedná se o duální modul a podporuje BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo a QZSS. Potěší také možnost stáhnout si offline mapy.
Ze sportovních aktivit výrobce zmínil nový senzor tepu a více než 150 aktivit k měření. Překvapila mě ale jedna nová, kterou nám Xiaomi přímo vyzdvihlo. Jedná o tzv. „Passion mode“, který je určený ke sledování aktivity při fandění třeba na fotbalovém zápase. Vy tak po zápase z tribuny víte, jaký jste měli tep a kolik jste intenzivním fanděním spálili kalorií.
Operačním systéme je HyperOS 3. Ten už nějakou dobu podporuje také platby přes NFC, jen podpora bank není tak široká jako u Google Pay. Použitý procesor a operační paměť výrobce tradičně u této řady hodinky neuvádí.
Cenovka nyní do 28.6. začíná na příjemných 3999 Kč v případě černé a světle šedé verze. Modrá a zelená je pak o 500 Kč dražší.
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Kromě nových chytrých hodinek byl představen také nový chytrý náramek Smart Band 10 Pro. Ten už má ale také poměrně velký displej a lze jej vlastně tak trochu považovat za hodinky.
Tělo Smart Band 10 Pro je tenčí o deset procent ve srovnání s předchůdce, konkrétně tloušťka činí 9,7 milimetru. Náramek je pak lehký, váží jen 21,7 gramů. Potěšilo mě hliníkové tělo a symetrické rámečky kolem 1,74palcového displeje. Ten slibuje maximální jas až 2000 nitů a jedná se o AMOLED.
Náramek bude dostupný ve třech základních barvách, a to černé, stříbrné a růžové. Mimo to ale bude k dostání ještě verze s bílým keramickým tělem. Ta působí v realitě opravdu luxusněji.
Výdrž baterie je zde v podstatě stejná jako u hodinek Xiaomi Watch S5, až 21 dní. Kompatibilita u obou novinek je s Androidem 8.0 a novějším, a nebo dokonce s iOS 14 a novějším.
Cena je v tomto případě nastavena na 1 899 Kč, ale jsou k dispozici i dražší verze. Záleží na tom, jestli chcete prémiovější řemínek. V prodeji bude ještě NFC verze, která přijde na 2 199 Kč.
