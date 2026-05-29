Vyzkoušeli jsme Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro, zaujmou designem a výdrží baterie

• 29. 5. 2026#Android #iOS
Vyzkoušeli jsme Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro, zaujmou designem a výdrží baterie

Xiaomi Watch S5; zdroj: Dotekománie

Kromě nových telefonů řady Xiaomi 17T představil tento výrobce ve Vídni pro náš trh také chytré hodinky. Dočkali jsme se konkrétně dvou novinek – Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro. První model je pak dobré neplést si s nedávno uvedeným modelem Xiaomi Watch 5 (recenze). Ten totiž nabízí systém WearOS od Googlu a jedná se celkově o jiné hodinky. Dnes uvedený model nabízí HyperOS, delší výdrž baterie a příznivější cenovku. Co všechno je nového?

Xiaomi Watch S5

Nový model přímo navazuje na loňské Xiaomi Watch S4. Oproti nim novinka nemá vyměnitelnou lunetu, stále je však z čeho vybírat. V prodeji budou čtyři varianty, přičemž každá nabízí mírně odlišný design. Modrá verze (v prodeji jako „Navy Blue“) jako jediná nabízí náramek z kůže a jejich luneta má 24 mírných výřezů.

Xiaomi Watch S5 15

Xiaomi Watch S5; zdroj: Dotekománie

V realitě vypadá elegantně a za mě je to můj favorit. Hodně mě zaujala ještě zelená verze „Jungle“. Ta má na lunetě vzor karbonu a stejně jako všechny ostatní verze má fluorokaučukový pásek (který přípomíná silikon). Nakonec barevné složení doplňuje nestárnoucí černá a světle šedá verze.

Xiaomi Watch S5 12 Xiaomi Watch S5 13

Xiaomi Watch S5; zdroj: Dotekománie

Hodinky existují pouze v jedné velikosti a to 46mm. Jsou maličko větší, ale zase potěší jejich nižší tloušťka 10,99 mm. Porovnal jsem je přímo na akci i s modelem Xiaomi Watch 5, který je také dostupný jen v 46mm verzi. Tento WearOS model je ale o něco tlustší.

Xiaomi Watch S5 10 Xiaomi Watch S5 09

Xiaomi Watch S5; zdroj: Dotekománie

Kvalita zpracování je vzhledem k ceně na vysoké úrovni a potěší především tělo a korunka z nerezové oceli. To je příjemný skok, jelikož předchůdce měl hliníkové tělo. Samotný AMOLED displej nabízí úhlopříčku 1,48 palce s tenkými rámečky o tloušťce 2,6 milimetru. Maximální jas pak činí 2500 nitů.

Skvělou zprávou je nasazení nové křemíkovo uhlíkové baterie. Zatímco předchůdce měl pouhých 486 mAh, tady u Xiaomi Watch S5 máme skoro dvakrát větší kapacitu a to 815 mAh. Dle slov výrobce se máme těšit na výdrž až 21 dní (u předchůdce bylo slibováno až 15 dní) při lehkém používání, 14 dní při běžném používání a 9 dní s aktivním always on zobrazení.

Xiaomi Watch S5 07

Xiaomi Watch 5 (vlevo) vs. Xiaomi Watch S5 (vpravo); zdroj: Dotekománie

Vylepšeny byla také navigační systémy, který má být o 33 procent přesnější a o 30 procent rychlejší. Jedná se o duální modul a podporuje BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo a QZSS. Potěší také možnost stáhnout si offline mapy.

Ze sportovních aktivit výrobce zmínil nový senzor tepu a více než 150 aktivit k měření. Překvapila mě ale jedna nová, kterou nám Xiaomi přímo vyzdvihlo. Jedná o tzv. „Passion mode“, který je určený ke sledování aktivity při fandění třeba na fotbalovém zápase. Vy tak po zápase z tribuny víte, jaký jste měli tep a kolik jste intenzivním fanděním spálili kalorií.

Xiaomi Watch S5 05 Xiaomi Watch S5 06

Xiaomi Watch 5 (vlevo) vs. Xiaomi Watch S5 (vpravo); zdroj: Dotekománie

Operačním systéme je HyperOS 3. Ten už nějakou dobu podporuje také platby přes NFC, jen podpora bank není tak široká jako u Google Pay. Použitý procesor a operační paměť výrobce tradičně u této řady hodinky neuvádí.

Cenovka nyní do 28.6. začíná na příjemných 3999 Kč v případě černé a světle šedé verze. Modrá a zelená je pak o 500 Kč dražší.

Xiaomi Watch S5 03

Xiaomi Watch 5 (nahoře) vs. Xiaomi Watch S5 (dole); zdroj: Dotekománie

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Kromě nových chytrých hodinek byl představen také nový chytrý náramek Smart Band 10 Pro. Ten už má ale také poměrně velký displej a lze jej vlastně tak trochu považovat za hodinky.

Tělo Smart Band 10 Pro je tenčí o deset procent ve srovnání s předchůdce, konkrétně tloušťka činí 9,7 milimetru. Náramek je pak lehký, váží jen 21,7 gramů. Potěšilo mě hliníkové tělo a symetrické rámečky kolem 1,74palcového displeje. Ten slibuje maximální jas až 2000 nitů a jedná se o AMOLED.

Xiaomi Smart Band 10 Pro 6

Xiaomi Smart Band 10 Pro (displej bohužel na hledáček fotoaparátu problikával); zdroj: Dotekománie

Náramek bude dostupný ve třech základních barvách, a to černé, stříbrné a růžové. Mimo to ale bude k dostání ještě verze s bílým keramickým tělem. Ta působí v realitě opravdu luxusněji.

Xiaomi Smart Band 10 Pro 5 Xiaomi Smart Band 10 Pro 1

Základní hliníková verze vs. keramická; Xiaomi Smart Band 10 Pro; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie je zde v podstatě stejná jako u hodinek Xiaomi Watch S5, až 21 dní. Kompatibilita u obou novinek je s Androidem 8.0 a novějším, a nebo dokonce s iOS 14 a novějším.

Cena je v tomto případě nastavena na 1 899 Kč, ale jsou k dispozici i dražší verze. Záleží na tom, jestli chcete prémiovější řemínek. V prodeji bude ještě NFC verze, která přijde na 2 199 Kč.

Xiaomi Smart Band 10 Pro 4 Xiaomi Smart Band 10 Pro 2

Xiaomi Smart Band 10 Pro; zdroj: Dotekománie

Google bude mít vlastní FaceTime!? 📱 Instagram kopíruje BeReal a nová Sony Xperia za 40 tisíc!

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim