MediaTek Dimensity 7500: Od základu překopaný čip pro střední třídu

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek od Mediateku série Dimensity 7000 a nyní zde máme další, lepší pokračování v podobě Dimensity 7500.
Překopáno od základu
Mediatek sem tam uvede jakoby nový procesor, ale mnohdy je změn velmi málo. Příkladem je Dimensity 8550 z tohoto týdne. Novinka Dimensity 7500 je ale jiné kafé. Zde došlo na na hodně změn. Například je procesor postaven na novější instrukční sadě Arm v9.3-A, což je slušný skok, ale ještě větší je u výpočetních jader, jelikož Mediatek nasadil novější jádra C1 Pro a Nano. Maximální frekvence sice zůstala stejná, ale změn se dotýkají efektivity. Například energetická je o 5-9 % lepší. Současně je novinka rychlejší až o 30 %, v případě překódování se můžeme bavit o vylepšení o 68 %.
Změna se odehrála i v případě práce s AI, jelikož Dimensity 7500 má integrované MediaTek NPU 850. Vylepšila se i grafika, podporuje se vyšší rozlišení displeje a je zde i nový obrazový procesor Imagiq 1050 ISP. Hlavně novinka zvládá modernější úložiště, ale k nějaké změně nedošlo u operačních pamětí. Maximální rychlost stahováno poskočila na 5,2 Gbps a dokonce je zde i Long-Range Bluetooth, které zvládá komunikaci i na několik kilometrů.
Je vidět značný posun a nejde jen o minoritní aktualizaci. Co nevidět se začnou objevovat nové mobily střední třídy s tímto procesorem, možná ještě tento měsíc.
Srovnání
|Parametr
|MediaTek Dimensity 7400
|MediaTek Dimensity 7500
|Procesor (CPU)
|Architektura instrukční sady
|Arm v8-A
|Arm v9.3-A
|Složení jader (CPU)
|4× Arm Cortex-A78 (až 2,6 GHz)
4× Arm Cortex-A55
|4× Arm C1 Pro (až 2,6 GHz)
4× Arm C1 Nano (až 2,0 GHz)
|Výrobní proces
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|Grafika a herní technologie
|Grafický čip (GPU)
|Arm Mali-G615 MC2
|Arm Mali-G625 MC2
|Herní optimalizace
|MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 3.0
|MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 4.0
|Umělá inteligence (AI)
|AI jednotka (NPU)
|MediaTek NPU 655
|MediaTek NPU 850 (>2× vyšší výkon)
|Podpora Generativní AI
|Základní AI zpracování
|Plná on-device podpora pro LLM a GenAI
|Displej
|Max. rozlišení hlavního displeje
|WFHD+ @ 120Hz / FHD+ @ 144Hz
|1.5K+ (1344 x 2800) @ 144Hz (o 37 % více px)
|Fotoaparát a Video (ISP)
|Obrazový procesor (ISP)
|MediaTek Imagiq 950 (12-bit HDR-ISP)
|MediaTek Imagiq 1050 (14-bit DCG)
|Maximální rozlišení kamery
|200 MPx
|200 MPx
|Záznam a přehrávání videa
|4K HDR
|4K HDR s 10-bit hloubkou, Dolby Vision, HLG, HDR10+
|Paměť a Úložiště
|Typ operační paměti (RAM)
|LPDDR4X / LPDDR5
|LPDDR4X / LPDDR5
|Typ interního úložiště
|UFS 2.2 / UFS 3.1
|UFS 3.1 (2-lane)
|Konektivita a 5G Modem
|5G Standard modemu
|3GPP Release 16 / Release 17
|3GPP Release 17
|Max. rychlost stahování (Downlink)
|3,27 Gbps (140MHz BW, 2CC)
|5,2 Gbps (220MHz BW, 3CC)
|Wi-Fi standard a technologie
|Wi-Fi 6E (Tri-band), MediaTek Wi-Fi UltraSave 2.0
|Wi-Fi 6E (Tri-band), Xtra Range 3.0
|Bluetooth a speciální funkce
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4 + Long-Range Bluetooth (dosah v řádu km)
Zdroj: gsmarena.com
