MediaTek Dimensity 7500: Od základu překopaný čip pro střední třídu

• 29. 5. 2026#Ostatní
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek od Mediateku série Dimensity 7000 a nyní zde máme další, lepší pokračování v podobě Dimensity 7500.

Překopáno od základu

Mediatek sem tam uvede jakoby nový procesor, ale mnohdy je změn velmi málo. Příkladem je Dimensity 8550 z tohoto týdne. Novinka Dimensity 7500 je ale jiné kafé. Zde došlo na na hodně změn. Například je procesor postaven na novější instrukční sadě Arm v9.3-A, což je slušný skok, ale ještě větší je u výpočetních jader, jelikož Mediatek nasadil novější jádra C1 Pro a Nano. Maximální frekvence sice zůstala stejná, ale změn se dotýkají efektivity. Například energetická je o 5-9 % lepší. Současně je novinka rychlejší až o 30 %, v případě překódování se můžeme bavit o vylepšení o 68 %.

Chip Desktop Size 7500

Zdroj: Mediatek

Změna se odehrála i v případě práce s AI, jelikož Dimensity 7500 má integrované MediaTek NPU 850. Vylepšila se i grafika, podporuje se vyšší rozlišení displeje a je zde i nový obrazový procesor Imagiq 1050 ISP. Hlavně novinka zvládá modernější úložiště, ale k nějaké změně nedošlo u operačních pamětí. Maximální rychlost stahováno poskočila na 5,2 Gbps a dokonce je zde i Long-Range Bluetooth, které zvládá komunikaci i na několik kilometrů.

Je vidět značný posun a nejde jen o minoritní aktualizaci. Co nevidět se začnou objevovat nové mobily střední třídy s tímto procesorem, možná ještě tento měsíc.

Srovnání

Parametr MediaTek Dimensity 7400 MediaTek Dimensity 7500
Procesor (CPU)
Architektura instrukční sady Arm v8-A Arm v9.3-A
Složení jader (CPU) 4× Arm Cortex-A78 (až 2,6 GHz)
4× Arm Cortex-A55		 4× Arm C1 Pro (až 2,6 GHz)
4× Arm C1 Nano (až 2,0 GHz)
Výrobní proces TSMC 4nm TSMC 4nm
Grafika a herní technologie
Grafický čip (GPU) Arm Mali-G615 MC2 Arm Mali-G625 MC2
Herní optimalizace MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 3.0 MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 4.0
Umělá inteligence (AI)
AI jednotka (NPU) MediaTek NPU 655 MediaTek NPU 850 (>2× vyšší výkon)
Podpora Generativní AI Základní AI zpracování Plná on-device podpora pro LLM a GenAI
Displej
Max. rozlišení hlavního displeje WFHD+ @ 120Hz / FHD+ @ 144Hz 1.5K+ (1344 x 2800) @ 144Hz (o 37 % více px)
Fotoaparát a Video (ISP)
Obrazový procesor (ISP) MediaTek Imagiq 950 (12-bit HDR-ISP) MediaTek Imagiq 1050 (14-bit DCG)
Maximální rozlišení kamery 200 MPx 200 MPx
Záznam a přehrávání videa 4K HDR 4K HDR s 10-bit hloubkou, Dolby Vision, HLG, HDR10+
Paměť a Úložiště
Typ operační paměti (RAM) LPDDR4X / LPDDR5 LPDDR4X / LPDDR5
Typ interního úložiště UFS 2.2 / UFS 3.1 UFS 3.1 (2-lane)
Konektivita a 5G Modem
5G Standard modemu 3GPP Release 16 / Release 17 3GPP Release 17
Max. rychlost stahování (Downlink) 3,27 Gbps (140MHz BW, 2CC) 5,2 Gbps (220MHz BW, 3CC)
Wi-Fi standard a technologie Wi-Fi 6E (Tri-band), MediaTek Wi-Fi UltraSave 2.0 Wi-Fi 6E (Tri-band), Xtra Range 3.0
Bluetooth a speciální funkce Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 + Long-Range Bluetooth (dosah v řádu km)

Zdroj: gsmarena.com

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

