Vodafone zpřehledňuje nabídku pro seniory a ZTP: Nové tarify s trvalou slevou 20%

Zdroj: Vodafone
Vodafone má stejně jako jiní operátoři nabídky pro starší nebo znevýhodněné osoby speciální tarify. Nyní představuje novou generaci, která je širší a nabízí více služeb.
I se slevou
Nová generace tarifů a služeb je určeny pro osoby starší 65 let, lidi se zvláštními potřebami, se zdravotním postižením (ZTP) a nebo ti, co mají nárok na zákonné cenové zvýhodnění. Současně je zde k dispozici i trvala sleva 20 %.
„Přístup k digitálnímu světu dnes znamená nezávislost, bezpečí a možnost volby v každém věku. Generace nad 65 let chce využívat data naplno, ať už doma nebo na cestách, ale právem vyžaduje maximální přehlednost a férovost. Nechceme starší lidi unavovat složitými ceníky. Rozšířili jsme nabídku o 20% slevu na všechny tarify, aby odpovídala jejich skutečným potřebám a podporovala je ve vedení aktivního života C2 General bez zbytečných technologických bariér,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.
Nově se tedy nabízí čtyři standardní tarify, kde nejnižší přijde na 499 Kč měsíčně, případně se slevou na 400 Kč. Nejdražší pak stojí 1049 Kč měsíčně, respektive 840 Kč.
- sLimitem S
- 5 GB dat
- neomezené volání a SMS
- neomezena data na 24 hodin
- Mobilní zabezpečení Cyberwall
- běžná cena: 499 kč
- s trvalou slevou: 400 Kč
- sLimitem M
- 12 GB dat
- neomezené volání a SMS
- neomezena data na 24 hodin
- Mobilní zabezpečení Cyberwall
- běžná cena: 699 kč
- s trvalou slevou: 560 Kč
- sLimitem M Extra
- 15 GB dat
- neomezené volání a SMS
- neomezena data na 24 hodin
- Mobilní zabezpečení Cyberwall
- běžná cena: 799 kč
- s trvalou slevou: 640 Kč
- Sleva na zařízení 1 500 Kč
- BezLimitu L Extra
- 20 Mbps
- neomezené volání a SMS
- neomezena data na 24 hodin
- Mobilní zabezpečení Cyberwall
- běžná cena: 1049 kč
- s trvalou slevou: 840 Kč
- Sleva na zařízení 2 500 Kč
Kromě toho se nabízí i předplacenka s 1,5 GB dat a neomezeným voláním v síti za 149 Kč, případně s trvalou slevou 99 Kč. Vodafone do této nabídky zařazuje i pevné připojení s 250 Mbps za 399 Kč, tedy se slevou 299 Kč měsíčně. Poslední je pak Vodafone TV s více než 100 programy za 176 Kč měsíčně. Celou nabídku si můžete prozkoumat již nyní na stránkách Vodafonu.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře