Meta spouští předplatné pro Instagram, Facebook i WhatsApp, dává smysl připlatit si za Plus účet?

Zdroj: petapixel (se souhlasem)
Meta globálně spouští předplatné pro své tři hlavní sociální platformy Instagram, Facebook a WhatsApp. Nově si uživatelé budou moci připlatit v rámci Plus účtu za funkce navíc. Tím ale plány nekončí. Meta začíná také testovat nové prémiové balíčky pro tvůrce, firmy a ty kdo využívají Meta AI. Veškeré placené služby chce do budoucna sjednotit pod nový produkt Meta One.
Meta spouští Plus předplatné pro Facebook, Instagram a WhatsApp
Za několik dolarů měsíčně (cca 60 – 80 kč) získají předplatitelé přístup k bonusovým funkcím, které běžný uživatel neuvidí. Instagram Plus vyjde na 3,99 dolaru měsíčně (zhruba 84 Kč), Facebook Plus na stejnou částku a WhatsApp Plus na 2,99 dolaru měsíčně (zhruba 63 Kč). Podle produktové ředitelky Naomi Gleit se jedná o začátek a nabídka funkcí se bude dál rozšiřovat. Meta se tímto krokem snaží kompenzovat své příjmy z reklamy. S ohledem na to, že počet uživatelů už prakticky nemá kam růst, musí zkrátka společnost hledat nové způsoby, jak získat další příjmy.
Co přináší balíčky Plus a jak se liší od Meta Verified?
Nové tarify jsou navržené pro každou aplikaci samostatně. Zatímco u Facebooku a Instagramu jde hlavně o zaměření sociální vyjádření a lepší přehled o publiku, WhatsApp Plus se zaměřuje na personalizaci zpráv. Meta upozorňuje, že tyto novinky nenahrazují stávající službu Meta Verified. Ta funguje dál a řeší výhradně ověřování identity, ochranu proti krádeži účtu a prioritní podporu.
Pokud si zaplatíte Instagram Plus, uvidíte například celkový počet lidí, kteří si váš Příběh opakovaně prohlédli. Místo jednoho seznamu blízkých přátel si budete moci vytvořit neomezené množství různých okruhů uživatelů. Služba umožní jednou týdně zvýraznit vybraný Příběh pro větší dosah, prodloužit jeho trvání na více jak 24 hodin nebo sledovat cizí příběhy v inkognito režimu, aniž by se vaše jméno objevilo v seznamu diváků. Mezi další bonusy patří animované reakce Super Heart, změna ikony aplikace, nová písma pro bio popis v profilu nebo možnost připnout si na zeď více příspěvků.
Facebook Plus nabízí velmi podobný balík funkcí. WhatsApp Plus jde trochu jinou cestou a sází na vzhled. Nabídne grafická témata pro celou aplikaci, vlastní vyzváněcí tóny, možnost připnout si více chatů na hlavní obrazovku, vlastní tvorbu seznamů a prémiové nálepky.
Meta One pro náročné uživatele
V rámci Meta One chce Meta testovat pokročilejší funkce. Pro uživatele Meta AI přicházejí dva tarify: Meta One Plus za 7,99 dolaru měsíčně (zhruba 167 Kč) a Meta One Premium za 19,99 dolaru měsíčně (zhruba 417 Kč). Funkčně jsou stejné, ale dražší Premium odemyká vyšší výpočetní kapacitu. Uživatelé tak získají hlubší logické uvažování asistenta při složitých úlohách, což odpovídá takzvanému „thinking modu“, a také možnost generovat podstatně více videa a obrázků. Pro běžné dotazy zůstane Meta AI zdarma.
Nejdražší tarif Meta One Advanced vyjde na 49,99 dolaru měsíčně (zhruba 1 050 Kč). Za tuto částku dostanou uživatelé přímou podporu algoritmů, přednostní zobrazování ve feedu na Facebooku, vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, výraznější tlačítko pro sledování u Reels a automatické rozesílání pozvánek k odběru lidem, kteří na obsah reagovali. Součástí jsou detailní analytické nástroje včetně pohledu na konkurenci, pokročilé plánování příspěvků, sdílení přístupu pro moderátory bez předávání hesla a mnoho dalšího.
Zdroj: techcrunch.com
