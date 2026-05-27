Seznam vypouští svého Asistenta pro všechny přihlášené uživatele

Seznam.cz dělá významný krok na poli umělé inteligence. Svou beta verzi nástroje s názvem Seznam Asistent, kterou dosud testovala v uzavřenějším režimu, nově zpřístupňuje všem přihlášeným uživatelům. Tento chytrý pomocník se usídlil přímo na domovské stránce Seznamu, v mobilní aplikaci, ve vyhledávání a na samostatné webové adrese. Jeho hlavním úkolem je šetřit čas při práci s informacemi, vyhledávat relevantní podklady na českém internetu a následně je přehledně shrnout uživateli.
Seznam přichází se svým AI asistentem
V praxi to znamená, že uživatelé získávají rozhraní pro vedení konverzace, v rámci kterého mohou komunikovat s asistentem. Ten jim pomůže s ověřováním faktů, hledáním návodů, porovnáváním různých možností při nákupech nebo s každodenními praktickými dotazy. Místo klasického procházení odkazů tak lidé dostanou rovnou ucelenou odpověď.
Za asistentem stojí vlastní jazykový model SeLLMa
Fungování asistenta staví na vlastním vývoji. Seznam Asistent využívá vlastní technologii velkých jazykových modelů s názvem SeLLMa, který byl vyvinut s ohledem na specifika českého jazyka a českého internetového prostředí. Díky tomu dokáže asistent efektivně pracovat s lokálním kontextem a čerpat data z širokého ekosystému služeb, které Seznam provozuje.
Asistent dokáže v reálném čase analyzovat a propojovat data z klasického Vyhledávání, zpravodajských webů, nákupního rádce Zboží.cz, ale i ze specializovaných služeb jako Počasí.cz, Firmy.cz, Sport.cz, Jízdní řády nebo TV program.
Vývojáři hlásí vysokou spokojenost testerů
Podle vyjádření zástupců společnosti se schopnosti asistenta v posledních měsících výrazně posunuly kupředu. Peter Pekarovič, manažer produktového týmu v divizi Seznam AI, která má vývoj na starosti, uvádí, že kvalita odpovědí roste každým měsícem. Poměr pozitivní uživatelské zpětné vazby už v této fázi atakuje hranici 90 %, což firma u produktu v raném stadiu vývoje považuje za velký úspěch.
Cílem týmu je dosáhnout stavu, kdy uživatel pouze v krátkosti popíše svůj problém či požadavek a AI mu dodá kompletní řešení na jednom místě. Současné plošné spuštění beta verze pro všechny přihlášené uživatele je teprve začátkem. Seznam plánuje tohoto asistenta postupně integrovat napříč celým svým ekosystémem a postupně tak měnit způsob, jakým lidé s jeho oblíbenými službami denně interagují.
