Apple chystá bezpečnostní funkci proti zlodějům: iPhone sám pozná, že vám ho někdo vytrhl z ruky

iPhone 16 Pro Max (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie
Je to velmi nepříjemná situace a může se stát i vám. Stojíte na ulici, nebo v plném metru, v ruce držíte odemčený telefon. V tom kolem vás proběhne zloděj, bleskově vám přístroj vytrhne z ruky a zmizí v davu. Apple se snaží tuto situaci ošetřit novou bezpečnostní funkcí. Podle objeveného zdrojového kódu je ve vývoji funkce, která dokáže krádež detekovat v reálném čase a telefon okamžitě uzamknout.
Nová bezpečnostní funkce jako ochrana proti ukradenému iPhonu
Apple už dnes nabízí sadu bezpečnostních prvků, které váš iPhone ochrání, ale pro tento případ nejsou dost účinné. Pokud vám někdo telefon ukradne ze stolu nebo z kapsy, narazí na funkci Najít (Find My) propojenou se zámkem aktivace. Ta zajistí, že jakmile se zloděj pokusí iPhone vymazat nebo obnovit do továrního nastavení přes počítač, systém bude vyžadovat e-mail a heslo k propojenému Apple účtu.
Dalším prvkem je ochrana odcizených zařízení. Ta hlídá situace, kdy se telefon nachází mimo známá místa, jako je domov nebo práce. Pokud se v takovém momentě někdo pokusí změnit heslo k Apple účtu, vypnout sledování Najít, prohlížet uložená hesla nebo požádat o vaší kreditní kartu, telefon si vyžádá biometrické ověření pomocí Face ID nebo Touch ID. Následuje hodinová bezpečnostní prodleva a teprve poté nový biometrický sken. To spolehlivě zabrání zloději, který náhodou zahlédl váš číselný kód, aby mohl s vaším telefonem dál manipulovat.
Všechny tyto sofistikované funkce jsou ale v podstatě k ničemu, pokud vám pachatel sebere telefon ve chvíli, kdy je obrazovka aktivní a přístroj plně přístupný. Právě vysoká prodejní hodnota iPhonů na černém trhu láká zloděje ke stále agresivnějším metodám jako například prostě telefon doslova vyrvat z ruky a utéct s ním. Odemčený telefon jim totiž dává cenný čas na přístup k datům, než se displej sám automaticky uzamkne.
Senzory a Apple Watch jako digitální ochrana
Připravovaná novinka od Applu bude fungovat na velmi podobném principu jako funkce Theft Detection Lock, kterou již dříve představil Google pro systém Android. Systém iPhonu bude nepřetržitě monitorovat vestavěný akcelerometr a další hardwarové senzory. Ty dokážou okamžitě rozpoznat specifický, prudký a trhavý pohyb, který provází situaci, kdy je telefon někomu fyzicky vytržen z ruky.
Jakmile senzory zaznamenají tento podezřelý pohyb, telefon okamžitě aktivuje zámek obrazovky. Apple chce jít ale v ověřování ještě dál a do celého procesu zapojí i chytré hodinky Apple Watch. Funkce bude sledovat sílu připojení a fyzickou vzdálenost mezi iPhonem a spárovanými hodinkami, které bude mít uživatel na zápěstí. Pokud se telefon po prudkém pohybu začne v neznámém prostředí rychle vzdalovat od hodinek, systém vyhodnotí situaci jako krádež.
V ten moment se spustí stejný proces ochrany, jaký platí pro ochranu odcizených zařízení. Telefon se nejen uzamkne, ale kompletně zablokuje přístup k citlivým aplikacím, nastavením a finančním údajům. Okradený majitel tak získá čas na to, aby mohl kontaktovat svou banku, nechat zablokovat účty a nahlásit krádež.
Zdrojový kód prozrazuje, že Apple funkci již vyvíjí, konkrétní datum uvedení ale zatím nebylo oznámeno. Vzhledem k přínosu pro bezpečnost uživatelů se však dá očekávat, že se novinky dočkáme v některé z nadcházejících aktualizací systému iOS.
Zdroj: phonearena.com
Komentáře