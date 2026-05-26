Evropská unie dusí Google, hrozí mu rekordní pokuta za porušování pravidel

Zdroj: Grok
Google se ocitl na hraně dosud největšího právního konflitku s evropskými regulátory. Evropská komise dokončuje řízení, které by mohlo vyústit v astronomickou pokutu dosahující stovek milionů dolarů. Důvodem je nedodržování nového zákona o digitálních trzích (DMA). Pokud Alphabet, mateřská společnost Googlu, rychle nezavede požadované změny ve svém vyhledávači, EU poprvé v historii využije plnou sílu této nové legislativy.
Google má v EU problém, opět
Celý spor odstartoval loni. Regulátoři tehdy firmu obvinili, že ve výsledcích vyhledávání systematicky upřednostňuje vlastní služby na úkor konkurence. Tím měl Google získat výhodu a zneužít své dominantní postavení na trhu.
Podle dostupných informací panuje mezi úředníky ohledně uvalení rekordní pokuty vzácná shoda. Poslední slovo sice bude mít předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, nicméně finální verdikt má padnout ještě před letními prázdninami.
Podle dostupných informací půjde o vůbec nejvyšší sankci, jakou kdy Evropská unie za porušení aktu DMA udělila.
Oficiální místa v Bruselu se však snaží situaci částečně uklidňovat. Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier pro agenturu Reuters uvedl, že hlavním cílem úřadu není rozdávat likvidační pokuty, ale přimět Google k dodržování pravidel. Zároveň ale varoval, že pokud jednání o budoucím řešení selžou, komise nebude váhat okamžitě přejít k dalším tvrdým krokům.
Google se kritice ze strany úřadů brání a tvrdí, že vynucené úpravy vyhledávání paradoxně poškozují samotné uživatele. Mluvčí společnosti označil změny provedené kvůli DMA za největší degradaci v historii produktu, která evropským zákazníkům přináší jen druhořadý zážitek z vyhledávání.
Zdroj: neowin.net
