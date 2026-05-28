YouTube na míru: Nová funkce s AI umožní ovládat zobrazovaný obsah

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální sítě nebo kdejaké služby s obsahem se snaží vytvořit algoritmy, které nám budou servírovat takový obsah, který nás udrží u platformy co nejdéle. Mnozí preferují spíše jiný přístup, případně chtějí vždy chronologické řazení sledovaného obsahu. Youtube na to jde jinak, tedy minimálně zkouší jednu novinku.
Vy vládnete, tak na půl
Youtube je velká platforma, kde se dá najít skoro jakékoliv téma. Algoritmy pro zobrazování nového obsahu ale nemusí vždy reflektovat to, co by se vám mohlo líbit. Proto se vývojáři rozhodli, že zakomponují novinku založenou na AI.
V podstatě se dá říci, že uživatel zadá, co by se mu líbilo, případně jakýkoliv jiný příkaz v podobě promptu pro AI. Následně systém projde obsah a vybere videa dle vašeho příkazu. Možná by se dala novinka nazvat jako vyhledávání na steroidech, jenže tady jde více o pochopení záměru uživatele.
Toto vylepšení domovské obrazovky je zatím dostupné v USA, ale vzhledem k tomu, že jde o textové AI, tak by se dalo předpokládat, že k rozšíření dojde poměrně brzy po prvotním testování. Youtube ji zavádí jak ve webovém rozhraní, tak i v mobilních aplikacích.
