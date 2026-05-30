Nový Oura Ring 5: tenčí, menší, přesnější a dražší, než předchozí generace

Zdroj: Oura
Pojem na trhu s chytrými prsteny, společnost Oura, oficiálně představila novou generaci svého chytrého prstenu. Nový Oura Ring 5 přichází s kompletně přepracovaným designem, který řeší největší slabinu dosavadních modelů a tím je velikost. Výrobce sice u nového modelu navýšil prodejní cenu, ale výměnou za to přináší tělo, které svou tloušťkou nebude vyčnívat mezi ostatními nošenými šperky.
Nový Oura Ring 5 je menší, ale lepší než předchozí generace
Zatímco u chytrých telefonů jsme zvyklí, že se výrobci předhánějí v tom, vyrobit co nejtenčí produkt, segment chytrých prstenů je v tomto trochu odlišný. Jde o disciplínu zahrnující zmenšení velikostu, aniž by tím utrpěla výdrž na jedno nabití nebo přesnost senzorů. Oura Ring 5 v tomto směru zaznamenává výrazný technologický skok.
Celková velikost prstenu se oproti předchozí generaci Oura Ring 4 zmenšila o úctyhodných 40 %. V praxi to znamená, že prsten má tloušťku pouhých 2,28 mm a jeho šířka činí pouhýcg 6,09 mm. Rozdíl pětky oproti předchozím generací tedy bude rozhodně znát. Prsten je navíc vyroben z hypoalergenního titanu.
Zmenšení prstenu bez kompromisů na hardwaru
Zmenšení těla s sebou paradoxně nepřineslo kompromisy v kvalitě sledování životních funkcí. Výrobce totiž kompletně přebudoval architekturu měření. Nový systém sází na efektivnější a výkonnější LED diody, které poskytují čistší a kvalitnější čtení dat. Změnila se také samotná geometrie vnitřní strany prstenu. Snímače jsou nyní umístěny o něco blíže k pokožce, což zajišťuje lepší detekci signálu.
Celkem 12 optimalizovaných světelných drah má zaručit vysokou přesnost bez ohledu na to, na kterém prstu prsten nosíte nebo jaký máte odstín pleti. Zpřesnění se projevuje zejména ve dvou oblastech. Noční variabilita srdečního tepu (HRV) vykazuje u průměrného uživatele o 12 % vyšší přesnost než u Oura Ring 4. V případě měření tepu během sportovních aktivit došlo ke zlepšení kvality signálu o 24 %, což v reálném nasazení znamená o 19 % přesnější data při běhu, cyklistice nebo chůzi.
Zároveň se podařilo mírně prodloužit už tak solidní výdrž baterie. Předchozí verze zvládala fungovat 5 až 8 dní, Oura Ring 5 posouvá tyto hodnoty na 6 až 9 dní na jedno nabití.
Vyšší cena a tradiční předplatné
Výrazný posun ve zmenšení velikosti se promítl do koncové ceny zařízení. Oura Ring zdražuje o 50 dolarů. Nejdostupnější varianta Silver (stříbrná) začíná na částce 399 dolarů (zhruba 8 300 Kč). Pokud budete mít zájem o jiné barevné provedení, na výběr budou černá Black, matná Stealth, kartáčované stříbro Brushed Silver, zlatá Gold a měděno-růžová Deep Rose, tak v takovém případě si budete emusit připlatit. Cena stoupne na 499 dolarů (zhruba 10 500 Kč).
Cenou samotného prstenu to však nekončí. Oura si i nadále drží model měsíčního předplatného, bez kterého z prstenu nedostanete plnohodnotná data. Členství v klubu Oura vyjde uživatele na 5,99 dolaru měsíčně, tedy v přepoču zhruba 150 Kč. Předobjednávky nového modelu Oura Ring 5 již běží, přičemž ostrý start prodejů a odesílání prvních kusů zákazníkům je naplánováno na 4. června.
Zdroj: droid-life.com
