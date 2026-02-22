Podvody v reklamách, ohebné telefony a AI hudba: To nej z týdne #8

Podvody v reklamách, ohebné telefony a AI hudba: To nej z týdne #82026-02-22T11:40:52+01:00
• 22. 2. 2026#Android #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.

Nová iniciativa hodnotí vliv sociálních sítí na psychiku dospívajících

Sociální sítě a další platformy jako Instagram, TikTok nebo Discord se zapojily do nové iniciativy Safe Online Standards. Nezávislá expertní komise začne veřejně hodnotit, jak jejich služby ovlivňují psychiku dospívajících. [pokračování článku]

Zdroj: GPT

Zdroj: GPT

Každá třetí reklama na platformách společnosti Meta odkazuje na podvod

Více než 14 milionů analyzovaných reklam, miliardy zobrazení a alarmující závěr: třetina z nich odkazovala na podvodné stránky. Nová analýza společnosti Gen Threat Labs odhaluje rozsáhlou síť reklamních kampaní využívanou k šíření phishingu, malwaru a investičních podvodů. [pokračování článku]

Zdroj: GPT

Zdroj: GPT

Podle analytiků čeká trh s ohebnými telefony expanze. Klíčová bude reakce na iPhone Fold

Analytici z Counterpoint Research předpovídají, že trh s ohebnými smartphony vstupuje do fáze udržitelného růstu. Po opatrném loňském roce se očekává, že letos dojde k expanzi, kterou výrazně ovlivní i očekávaný příchod skládacího iPhonu. [pokračování článku]

Zdroj: MacRumors

Zdroj: MacRumors

Do Gemini přichází generování hudby

Google se zapojil do závodu kolem AI služeb a nástrojů a rozhodně se nenechá zastavit, jelikož zde máme další novinku pro Gemini. Do této chvíle jsme měli možnost si nechat vytvořit i obrázky nebo video, ale nově přichází generování hudby. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Perplexity končí s reklamami: důvěra uživatelů je důležitější než příjmy z inzerce

Startup Perplexity, který se profiluje jako „engine pro odpovědi“, opouští reklamu a sází vše na předplatné a prodej podnikům. V době, kdy jiné firmy testují reklamy ve svých AI produktech, Perplexity tvrdí, že bez důvěry není budoucnost. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie

Zdroj: Dotekomanie

Malware přímo z výroby: tablety s Androidem obsahují nebezpečný backdoor Keenadu

Bezpečnostní experti odhalili novou hrozbu pro uživatele Androidu. Malware Keenadu byl nalezen přímo ve firmwaru některých tabletů ještě předtím, než se dostaly k zákazníkům. Jde o závažné porušení důvěry v dodavatelský řetězec. [pokračování článku]

Podvody v reklamách, ohebné telefony a AI hudba: To nej z týdne #8

Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty

Nedávno Vivo uvedlo znovu jeden model na trh, jen tedy s jiným procesorem. Dnes zde ale máme plnohodnotnou novou generaci v podobě Vivo V70 a Vivo V70 Elite. Oba kousky jsou si velmi podobné a liší se jen ve specifikacích, vzhledově je asi nikdo nerozezná od sebe. [pokračování článku]

Vivo V70; Zdroj: Vivo

Vivo V70; Zdroj: Vivo

Tecno Camon 50 a 50 Pro představeny, lákají na odolnost a provedení

Mezi výrobci mobilů jsou i značky jako Tecno, které nechtějí ohromit za každou cenu. Konkrétně Tecno se vždy snaží zaujmout něčím navíc, přičemž cenu drží poměrně nízko. Tentokrát zde máme dva kousky v podobě Tecno Camon 50 a Tecno Camon 50 Pro. [pokračování článku]

Zdroj: Tecno

Zdroj: Tecno

Pixel 10a v redakci. Umí zaujmout

Rok se s rokem sešel a máme zde pokračování od Googlu. Nástupce Pixel 10a působí trochu zvláštně, zejména z pohledu specifikací. Došlo na několik vylepšení, ale ve své podstatě se jedná o skoro stejný model jako Pixel 9a (recenze). [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Evropský parlament zakazuje AI nástroje na pracovních zařízeních kvůli obavám z kybernetické bezpečnosti

Evropský parlament přichází s radikálním krokem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V interním e-mailu informoval své zákonodárce i ostatní zaměstnance o zablokování AI nástrojů na jejich pracovních zařízeních. Tok dat do cloudových služeb třetích stran má pro Evropský parlament v tuto chvíli představovat neúnosné riziko. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie

Zdroj: Dotekomanie

Google Chrome: Novinky pro efektivnější práci s dokumenty a webem

Google pokračuje v představování novinek a musíme uznat, že tento týden jsme se již dočkali slušné nálože. Máme zde nový mobil, AI novinky a další. Došla řada i na webový prohlížeč Chrome. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Zdroj: Google

WhatsApp chystá funkci spoilerů: pomůže skrýt citlivý obsah ve zprávách jediným klikem

Nová beta verze WhatsAppu pro iOS 26.6.10.71 přináší náhled na připravovanou funkci, kterou ocení každý, kdo nechce omylem odhalit konec filmu nebo důvěrnou informaci. WhatsApp totiž pracuje na možnosti označit textové zprávy jako spoilery, které budou skryté, dokud si je příjemce sám nerozklikne. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekománie

Zdroj: Dotekománie

Decentralizovaný Mastodon se hlásí o reparát

Zatímco platforma X, bývalý Twitter, a Threads se potýkají se svými vlastními problémy, Mastodon se „hlásí o reparát“. Platforma, kterou dlouhou dobu používali pouze praví technologičtí nadšenci, si chce získat běžné uživatele. V poslední době posílila vývojový tým a čeká na růst. [pokračování článku]

Zdroj: Mastodon

Zdroj: Mastodon

Předchozí týden: TikTok v hledáčku EU, Pocket Play, Mrazy a mobilní sítě: To nej z týdne #7

Konec čistého ChatGPT 💸 Starlink Phone 🛰️ Nahrávání hovorů je ZPĚT! 📞

💡ANKETA: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat