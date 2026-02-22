Podvody v reklamách, ohebné telefony a AI hudba: To nej z týdne #8

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Nová iniciativa hodnotí vliv sociálních sítí na psychiku dospívajících
Sociální sítě a další platformy jako Instagram, TikTok nebo Discord se zapojily do nové iniciativy Safe Online Standards. Nezávislá expertní komise začne veřejně hodnotit, jak jejich služby ovlivňují psychiku dospívajících. [pokračování článku]
Každá třetí reklama na platformách společnosti Meta odkazuje na podvod
Více než 14 milionů analyzovaných reklam, miliardy zobrazení a alarmující závěr: třetina z nich odkazovala na podvodné stránky. Nová analýza společnosti Gen Threat Labs odhaluje rozsáhlou síť reklamních kampaní využívanou k šíření phishingu, malwaru a investičních podvodů. [pokračování článku]
Podle analytiků čeká trh s ohebnými telefony expanze. Klíčová bude reakce na iPhone Fold
Analytici z Counterpoint Research předpovídají, že trh s ohebnými smartphony vstupuje do fáze udržitelného růstu. Po opatrném loňském roce se očekává, že letos dojde k expanzi, kterou výrazně ovlivní i očekávaný příchod skládacího iPhonu. [pokračování článku]
Do Gemini přichází generování hudby
Google se zapojil do závodu kolem AI služeb a nástrojů a rozhodně se nenechá zastavit, jelikož zde máme další novinku pro Gemini. Do této chvíle jsme měli možnost si nechat vytvořit i obrázky nebo video, ale nově přichází generování hudby. [pokračování článku]
Perplexity končí s reklamami: důvěra uživatelů je důležitější než příjmy z inzerce
Startup Perplexity, který se profiluje jako „engine pro odpovědi“, opouští reklamu a sází vše na předplatné a prodej podnikům. V době, kdy jiné firmy testují reklamy ve svých AI produktech, Perplexity tvrdí, že bez důvěry není budoucnost. [pokračování článku]
Malware přímo z výroby: tablety s Androidem obsahují nebezpečný backdoor Keenadu
Bezpečnostní experti odhalili novou hrozbu pro uživatele Androidu. Malware Keenadu byl nalezen přímo ve firmwaru některých tabletů ještě předtím, než se dostaly k zákazníkům. Jde o závažné porušení důvěry v dodavatelský řetězec. [pokračování článku]
Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty
Nedávno Vivo uvedlo znovu jeden model na trh, jen tedy s jiným procesorem. Dnes zde ale máme plnohodnotnou novou generaci v podobě Vivo V70 a Vivo V70 Elite. Oba kousky jsou si velmi podobné a liší se jen ve specifikacích, vzhledově je asi nikdo nerozezná od sebe. [pokračování článku]
Tecno Camon 50 a 50 Pro představeny, lákají na odolnost a provedení
Mezi výrobci mobilů jsou i značky jako Tecno, které nechtějí ohromit za každou cenu. Konkrétně Tecno se vždy snaží zaujmout něčím navíc, přičemž cenu drží poměrně nízko. Tentokrát zde máme dva kousky v podobě Tecno Camon 50 a Tecno Camon 50 Pro. [pokračování článku]
Pixel 10a v redakci. Umí zaujmout
Rok se s rokem sešel a máme zde pokračování od Googlu. Nástupce Pixel 10a působí trochu zvláštně, zejména z pohledu specifikací. Došlo na několik vylepšení, ale ve své podstatě se jedná o skoro stejný model jako Pixel 9a (recenze). [pokračování článku]
Evropský parlament zakazuje AI nástroje na pracovních zařízeních kvůli obavám z kybernetické bezpečnosti
Evropský parlament přichází s radikálním krokem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V interním e-mailu informoval své zákonodárce i ostatní zaměstnance o zablokování AI nástrojů na jejich pracovních zařízeních. Tok dat do cloudových služeb třetích stran má pro Evropský parlament v tuto chvíli představovat neúnosné riziko. [pokračování článku]
Google Chrome: Novinky pro efektivnější práci s dokumenty a webem
Google pokračuje v představování novinek a musíme uznat, že tento týden jsme se již dočkali slušné nálože. Máme zde nový mobil, AI novinky a další. Došla řada i na webový prohlížeč Chrome. [pokračování článku]
WhatsApp chystá funkci spoilerů: pomůže skrýt citlivý obsah ve zprávách jediným klikem
Nová beta verze WhatsAppu pro iOS 26.6.10.71 přináší náhled na připravovanou funkci, kterou ocení každý, kdo nechce omylem odhalit konec filmu nebo důvěrnou informaci. WhatsApp totiž pracuje na možnosti označit textové zprávy jako spoilery, které budou skryté, dokud si je příjemce sám nerozklikne. [pokračování článku]
Decentralizovaný Mastodon se hlásí o reparát
Zatímco platforma X, bývalý Twitter, a Threads se potýkají se svými vlastními problémy, Mastodon se „hlásí o reparát“. Platforma, kterou dlouhou dobu používali pouze praví technologičtí nadšenci, si chce získat běžné uživatele. V poslední době posílila vývojový tým a čeká na růst. [pokračování článku]
