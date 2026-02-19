Pixel 10a v redakci. Umí zaujmout video

Zdroj: Dotekomanie.cz
Rok se s rokem sešel a máme zde pokračování od Googlu. Nástupce Pixel 10a působí trochu zvláštně, zejména z pohledu specifikací. Došlo na několik vylepšení, ale ve své podstatě se jedná o skoro stejný model jako Pixel 9a (recenze).
Google Pixel 10a představen: První dojem klame a někteří si novinku zamilují
Plochý Pixel 10a
Při porovnání specifikací se jedná o více méně stejný mobil, jelikož se nezměnil procesor, baterie, ani foťáky. Zobrazovací panel má novější ochranné sklo a navíc je o 10 % jasnější. V rámci konektivity došlo k vylepšení Bluetooth, jelikož je k dispozici verze 6.0. V této oblasti je nově dostupná technologie satelitních SOS zpráv pro případ nouze, což funguje i v Česku.
Zrychlilo se i nabíjení, kde přes USB C je podporovaná 30W technologie a bezdrátová poskočila na 10W. Spíše bych tuto novinku nazval jako Pixel 9a Plus, ale možná se jedná o lehký restart této třídy od Googlu, kdy už jednoduše nebude dostávat nejnovější procesor. Odhadl bych, že Pixel 11a dostane Tensor G5, ale uvidíme, co přinese budoucnost.
Co je ale na tomto mobilu neobvyklé, je samotné provedení foťáků. Jak můžete vidět na snímku níže, není zde jakýkoliv vystouplý foto modul, hrb, nebo cokoliv. Záda jsou absolutně plochá, což v ruce působí jako malý zázrak. Už si ani nepamatuji, kdy jsem měl naposled v rukách mobil bez hrbu na zádech. V této oblasti se jedná o unikátnost.
Líbí se mi i matná záda, skleněná, i matný kovový rám. Velikostně je na tom stejně jako Pixel 10 Pro. Působí na mě jako vyladěná předchozí generace, přičemž letos jsme se dočkali snížení ceny o několik set korun.
- Pixel 10a ve 128GB stojí 13 290 Kč
- Pixel 10a ve 256GB pak 15 690 Kč
Už nyní chystáme recenzi tohoto kousku. Zatím se můžete podívat na video.
Video pohled
Google Pixel 10a: Test nejnovějšího mobilu s plochými zády #pixel
Specifikace
- displej: 6,3 palců, Actua (POLED), rozlišení 1080 x 2424 pixelů, 422 PPI, obnovovací frekvence 60-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / 3000 nitů (peak), kontrast >2 000 000:1, 24-bitová hloubka, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Google Tensor G4, bezpečnostní koprocesor Titan M2
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16 (7 let aktualizací OS, zabezpečení a Pixel Drop)
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (OIS, hlavní, Quad PD, f/1,7, 82° zorné pole, velikost senzoru 1/2″)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120° zorné pole, velikost senzoru 1/3,1″)
- přední: 13 Mpx (f/2,2, 96,1° ultraširoké zorné pole)
- IP68 (odolnost vůči prachu a vodě)
- čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- stereo reproduktory, 2 mikrofony, potlačení hluku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), USB-C 3.2
- rozměry a hmotnost: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm, 183 gramů
- baterie a nabíjení: 5100 mAh (typická), 30W rychlé nabíjení (až 50 % za cca 30 minut), bezdrátové nabíjení (až 10 W, Qi-certified)
