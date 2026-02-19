Perplexity končí s reklamami: důvěra uživatelů je důležitější než příjmy z inzerce

Zdroj: Dotekomanie
Startup Perplexity, který se profiluje jako „engine pro odpovědi“, opouští reklamu a sází vše na předplatné a prodej podnikům. V době, kdy jiné firmy testují reklamy ve svých AI produktech, Perplexity tvrdí, že bez důvěry není budoucnost.
Perplexity podniká odvážný krok a jde proti proudu
Ve světě AI, kde se většina startupů i velkých firem snaží pokrýt náklady pomocí digitální inzerce, jde Perplexity opačným směrem. Podle deníku Financial Times se společnost rozhodla zcela vzdát reklamního modelu, včetně experimentu se sponzorovanými odpověďmi, který testovala už v roce 2024. Tehdy se reklamy zobrazovaly přímo pod vygenerovanými odpověďmi.
Tyto testy však byly postupně ukončeny, a s nimi i ambice vydělávat prostřednictvím reklamy. Odchod šéfa inzerce Taze Patela jen potvrdil, že se firma strategicky přesouvá k modelu založenému na předplatném a B2B prodeji.
Proč reklama v AI nefunguje?
Hlavní důvod opuštění reklamního modelu shrnuli zástupci firmy jedním slovem: důvěra. Uživatelé klasických vyhledávačů jsou zvyklí ignorovat sponzorované odkazy. Ale v prostředí, kde AI odpovídá jménem systému, očekávají lidé nezávislou, transparentní a relevantní odpověď, ne komerční sdělení.
Jakmile se objeví podezření, že odpověď je upravená kvůli reklamnímu partnerství, ztrácí uživatel důvěru. A to je přesně to, čemu se chce Perplexity vyhnout, zejména pokud míří na náročnou klientelu z řad profesionálů, která si za kvalitu ochotně připlatí.
Rozdělený trh: předplatné vs. reklamy
Rozhodnutí Perplexity zdůrazňuje filozofický rozkol v současné AI scéně. Na jedné straně firmy jako OpenAI, které testují reklamy i v bezplatných verzích ChatGPT. Ty tvrdí, že reklamy neovlivní samotné odpovědi, ale monetizace je nezbytná pro udržení služby zdarma.
Na druhé straně stojí Perplexity a Anthropic (tvůrci Claude), kteří tvoří jakýsi „ad-free“ tábor. Anthropic dokonce kritizoval přítomnost reklam v AI ve své kampani během Super Bowlu s důrazem na to, že produktivita a hloubkové přemýšlení se s reklamou neslučují.
Funguje model založený na důvěře?
Přestože část investorů v Silicon Valley byla zpočátku skeptická, Perplexity ukazuje, že přístup bez reklamy může být ziskový. Podle dostupných dat dosáhla společnost ke konci loňského roku 200 milionů dolarů v ročních opakovaných příjmech, což je téměř pětinásobný meziroční růst.
Firma se soustředí na profesionály v náročných oborech jako lékaře, manažery, finanční analytiky, kteří potřebují rychlé, přesné a nezaujaté odpovědi. Právě těmto uživatelům Perplexity nabízí prémiové prostředí bez reklam.
Rozhodnutí Perplexity ukončit reklamní model ukazuje, že v AI sektoru nejde jen o technologii a zisky, ale i o etiketu a vztah k uživateli. Pokud mají být AI nástroje součástí seriózní práce, musí být především důvěryhodné. A Perplexity věří, že právě důvěra je to, za co budou uživatelé ochotni platit.
Zdroj: androidheadlines.com
Komentáře