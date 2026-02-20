WhatsApp chystá funkci spoilerů: pomůže skrýt citlivý obsah ve zprávách jediným klikem

Zdroj: Dotekománie
Nová beta verze WhatsAppu pro iOS 26.6.10.71 přináší náhled na připravovanou funkci, kterou ocení každý, kdo nechce omylem odhalit konec filmu nebo důvěrnou informaci. WhatsApp totiž pracuje na možnosti označit textové zprávy jako spoilery, které budou skryté, dokud si je příjemce sám nerozklikne.
WhatsApp pracuje na nové praktické funkci
Funkce spoiler ve zprávách pro WhatsApp je navržena tak, aby umožnila uživatelům skrýt obsah zprávy, který může být považován za citlivý nebo nechtěný. Typickým příkladem jsou spoilery z filmů, seriálů, knih nebo her. Ale své využití může mít i v osobní či pracovní komunikaci.
Když odesílatel označí část zprávy jako spoiler, text se nezobrazí automaticky. Příjemce uvidí zprávu v rozmazané nebo jinak skryté podobě a kliknutím ji odhalí. WhatsApp tímto krokem reaguje na rostoucí poptávku po větší kontrole nad obsahem zpráv v rušných skupinových konverzacích.
Jak spoiler zprávy označit?
WhatsApp nabídne dvě možnosti:
- Pomocí kontextového menu – uživatel označí část zprávy a vybere možnost „Spoiler“ v nabídce formátovacích nástrojů
- Ručně pomocí znaků – stačí obalit text dvojitou svislou čárou: ||text||.
Například zprávu:
||Bruce Willis je duch|| v Šestém smyslu.
uvidí příjemce jako skrytý obsah, který odhalí až po kliknutí.
Spoiler i po znovuotevření aplikace
Zajímavostí je, že i když příjemce spoiler zprávu zobrazí, zůstane nadále označená jako skrytá. Po restartu aplikace bude znovu potřeba na ni kliknout, aby se zobrazila. Tato vlastnost chrání uživatele před nechtěným odhalením citlivého obsahu například při rychlém otevření chatu v MHD nebo na poradě.
Zatím jen pro text, obrázky přijdou později?
Aktuálně se vývoj zaměřuje pouze na textové zprávy. Není jisté, zda se funkce rozšíří i na multimediální obsah, jako jsou obrázky nebo videa. Nicméně vývojáři nevylučují, že v budoucnu by bylo možné zasílat i obrázky jako spoilery, bez nutnosti použít režim „zobrazit pouze jednou“, který obsah po zhlédnutí smaže.
Kdy se funkce objeví?
Funkce spoiler zpráv je zatím ve fázi vývoje a dostupná pouze v beta verzích WhatsApp pro Android (verze 2.26.7.10) a iOS (verze 26.6.10.71 přes TestFlight). Někteří testeři již mohou vidět položku „Spoiler“ v nabídce, ale zatím bez skutečné funkčnosti. To bude opraveno v některé z budoucích aktualizací. WhatsApp plánuje nejprve funkci uvolnit pro vybrané beta testery a na základě zpětné vazby ji případně upravit. Teprve poté se dočkáme širšího veřejného nasazení.
Zdroj: wabetainfo.com
