Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty

Vivo V70; Zdroj: Vivo
Nedávno Vivo uvedlo znovu jeden model na trh, jen tedy s jiným procesorem. Dnes zde ale máme plnohodnotnou novou generaci v podobě Vivo V70 a Vivo V70 Elite. Oba kousky jsou si velmi podobné a liší se jen ve specifikacích, vzhledově je asi nikdo nerozezná od sebe.
Když chcete více výkonu
Jediný podstatný rozdíl u obou kousků je ve své podstatě jen u procesoru, kde Vivo V70 Elite se chlubí čipem Snapdragon 8s Gen 3. Základní verze má pak Snapdragon 7 Gen 4, což je i tak dobrý procesor a uspokojí i náročnější uživatele.
Novinky se mohou chlubit bateriemi o kapacitě 6500 mAh, přičemž tloušťka mobilů je pod 8 mm. Hlavní lákadlem zde mají být foťáky, jelikož se na nich spolupracovalo se společností Zeis. Zadní strana má poměrně dobrou výbavu, tedy až na slabší 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Zbylé mají i optickou stabilizaci obrazu.
Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a také odolnost vůči vodě a prachu. Mají certifikaci IP69, takže vydrží i náročnější podmínky. Displej je u obou stejný, přičemž nabízí jas až 5000 nitů. Celkově by se dalo říci, že se jedná o podařené novinky střední třídy. K dokonalosti asi chybí jen to bezdrátové nabíjení. Vivo V70 má nastavenou cenu u základní verze na cca 10 400 Kč, verze Elite pak startuje na 11 700 Kč.
Specifikace
|Vivo V70 Elite
|Vivo V70
|displej:
|6,59 palců, AMOLED, 2750 × 1260, až 120 Hz, jas až 5000 nitů
|procesor:
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon® 7 Gen 4
|RAM:
|8/12 GB LPDDR5X
|8 GB LPDDR5X
|úložiště:
|256/512 GB UFS 4,1
|256 GB UFS 4,1
|Operační systém:
|Android 16, OriginOS 6
|Dual SIM:
|2 nano SIMs (5G + 5G Dual SIM Dual Standby)
|Foťáky:
|
|Odolnost:
|IP68 & IP69
|Čtečka:
|3D ultrasonická čtečka otisků prstů
|Audio:
|AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC
|Konektivita:
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 2,4G/5G, Bluetooth 5,4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, NFC, USB-C (USB 2,0), OTG, Infrared blaster
|rozměry a hmotnost:
|157,52 × 74,33 × 7,40 mm; 187 gramů
|157,52 × 74,33 × 7,59 mm, 194 gramů
|baterie a nabíjení:
|6500 mAh (TYP), 90W nabíjení
