Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty

Vivo V70 a V70 Elite: Nová generace s velkou baterií a Zeiss fotoaparáty2026-02-19T13:31:12+01:00
• 19. 2. 2026#Android #Smartphony

Vivo V70; Zdroj: Vivo

Nedávno Vivo uvedlo znovu jeden model na trh, jen tedy s jiným procesorem. Dnes zde ale máme plnohodnotnou novou generaci v podobě Vivo V70 a Vivo V70 Elite. Oba kousky jsou si velmi podobné a liší se jen ve specifikacích, vzhledově je asi nikdo nerozezná od sebe.

Když chcete více výkonu

Jediný podstatný rozdíl u obou kousků je ve své podstatě jen u procesoru, kde Vivo V70 Elite se chlubí čipem Snapdragon 8s Gen 3. Základní verze má pak Snapdragon 7 Gen 4, což je i tak dobrý procesor a uspokojí i náročnější uživatele.

a1452b553c288738f6f877113f6df08e 640x640x 87294667b6d2c3a0271fccb872dc5e57 640x640x

Vivo V70 a Vivo V70 Elite; Zdroj: Vivo

Novinky se mohou chlubit bateriemi o kapacitě 6500 mAh, přičemž tloušťka mobilů je pod 8 mm. Hlavní lákadlem zde mají být foťáky, jelikož se na nich spolupracovalo se společností Zeis. Zadní strana má poměrně dobrou výbavu, tedy až na slabší 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Zbylé mají i optickou stabilizaci obrazu.

Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a také odolnost vůči vodě a prachu. Mají certifikaci IP69, takže vydrží i náročnější podmínky. Displej je u obou stejný, přičemž nabízí jas až 5000 nitů. Celkově by se dalo říci, že se jedná o podařené novinky střední třídy. K dokonalosti asi chybí jen to bezdrátové nabíjení. Vivo V70 má nastavenou cenu u základní verze na cca 10 400 Kč, verze Elite pak startuje na 11 700 Kč.

Specifikace

Vivo V70 Elite Vivo V70
displej: 6,59 palců, AMOLED, 2750 × 1260, až 120 Hz, jas až 5000 nitů
procesor: Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon® 7 Gen 4
RAM: 8/12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X
úložiště: 256/512 GB UFS 4,1 256 GB UFS 4,1
Operační systém: Android 16, OriginOS 6
Dual SIM: 2 nano SIMs (5G + 5G Dual SIM Dual Standby)
Foťáky:
  • zadní: 50 Mpx (hlavní ZEISS OIS, AF & OIS, f/1,88, FOV 84°, 6P lens)
    • 50 Mpx (super teleobjektiv ZEISS, AF & OIS, f/2,65, FOV 33°, 4P lens)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý ZEISS, FF, f/2,2, FOV 115°, 5P lens)
  • přední: 50 Mpx (skupinová selfie kamera ZEISS, AF, f/2,0, FOV 92°, 5P lens)
Odolnost: IP68 & IP69
Čtečka: 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
Audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC
Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 2,4G/5G, Bluetooth 5,4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, NFC, USB-C (USB 2,0), OTG, Infrared blaster
rozměry a hmotnost: 157,52 × 74,33 × 7,40 mm; 187 gramů 157,52 × 74,33 × 7,59 mm, 194 gramů
baterie a nabíjení: 6500 mAh (TYP), 90W nabíjení

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

