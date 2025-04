Recenze Google Pixel 9a – když méně je více

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rok se s rokem sešel a máme zde nového zástupce řady Pixel ve střední třídě. Google si stále drží svůj styl a modernizoval na mnoha místech. Současně odebral jeden ikonický prvek. Je Pixel 9a lepší než Pixel 8a (recenze)?

Pixel 9a bez hrbu

Dnes už je takový zvláštní trend, kdy mobil je o něco více hranatější. Google to dokázal u hlavní řady Pixel 9 a Pixel 9a není výjimkou. Už není tak moc zaoblený, současně to nepřehání. Přechody stran jsou lehce zaobleny, díky čemuž nic neřeže do ruky. I bez obalu se mobil dobře drží.

Rám je kovový a matný, což je asi ta nejlepší kombinace. Rozhodně to působí velmi dobře. I matná skleněná záda jsou plusem. Otisky prstů neuvidíte. Mobil jsem prakticky ani nemusel čistit od otisků.

Co je ale nejzajímavější na Pixelu 9a, je rozhodně zadní foto modul. Už jsem byl zvyklý, že tato řada kopíruje design vyšší řady, jenže tento rok si Google řekl, že to tak nebude. Místo nějakého masivního fotomodulu je zde skoro plochá strana. Foťáky lehce vystupují, ale navýšení nemá ani milimetr. Skoro je nepostřehnutelné, což na dnešní dobu je skoro nevídané. Tak trochu jsem si vzpomněl na dobu LG mobilů. Fotomodul je dokonce nižší než u Pixelu 5.

Současně Google dokazuje, že jde vměstnat dobrou fotografickou výbavu i bez nějakého masivního ostrůvku do mobilu. Mobil může působit nudně, i tak se mi tento styl líbí. Rozhodně si jej nespletete s vyšší řadou.

Vše podstatné se odehrává na spodní straně, kde je kromě otvoru pro reproduktor, mikrofon a USB C také šuplíček pro SIM kartu. Horní strana má otvor pro další mikrofon a všechna fyzická tlačítka jsou na pravé straně. Blíže ke středu je kolébka hlasitosti a nad ní je vypínací tlačítko. Mají lehkou vůli, tedy vypínací tlačítko spíše, stisk je ale přesný a jistý.

Pixel 9a i přes jednodušší design působí prémiovým dojmem. Padne do ruky a celkově je lépe postaven než předchůdce. Zde asi stojí za zmínku i to, že Google zapracoval na odolnosti a konečně zde máme certifikaci IP68, takže ponoření do vody nebude vadit.

Displej lepší, ale…

Zobrazovací panel nám trochu narostl. Jeho úhlopříčka je 6,3 palců, což není nějak velký problém, jen tedy samotné rámečky jsou značně široké a nevypadají dobře, ne v této třídě. Když k tomu připočítáte ještě případný obal, tak je to spíše slabá stránka tohoto mobilu. Zvykl jsem si na ně poměrně rychle a pochvíli jsem si jich nevšímal. Sem tam jsem se na ně zaměřil, jak jsou tlusté.

Displej doznal vylepšení a je jasnější než u předchozí generace. Maximální hodnota poskočila na 2700 nitů, ale jedná se o maximum, kterého si lze všimnout u HDR obrazu. Při běžném používání je hodnota nižší a mobil se nesnaží jít na nejvyšší hodnotu. Řízení jasu je skoro bezchybné, jen tedy v noci jsem mu musel trochu napomoci. Hodnoty si pamatuje dobře a vyrovnává jas přirozeně.

Za přímého slunečního světla je vše čitelné a nemusel jsem se nějak namáhat se čtením. Kdyby ale nebylo silných rámečků, pochválil bych Google více.

Čtečka otisků prstů

Čtečka otisků prstů není tak rychlá jako u aktuální top modelové řady. Je zhruba na úrovni Pixel 8. Není tedy nejrychlejší, ale není ani nějak extra pomalá. Přesná je dostatečně a neměl jsem nějaké komplikace s rozpoznáváním prstů. Její umístění je relativně dobré, tedy není moc nízko, což je takový divný trend u některých výrobců.

Nemusíte se ale spoléhat na čtečku otisků prstů. Google i zde zakomponoval bezpečnější rozpoznávání obličeje skrze přední kameru bez dodatečných senzorů. Technologie ale funguje jen za dobrého světla, takže v noci je nepoužitelná. I tak si tento prvek cením.

Stereo ještě pozornost

I bez nějakého speciálního přístroje jsem cítil, že stereo je o něco lepší než u předchůdce. Myslím si, že Google opět posílil podání basů. Bohužel se již nezaměřil na vyváženost sterea. Dolní reproduktor je hlasitější a má i silnější basy. Na to se ale musíte trochu více soustředit. Po zvukové stránce se jedná spíše o jeden z lepších mobilů a sledovat, respektive poslouchat cokoliv je zážitek.

Android ve své nejlepší formě

Už dávno se nemůžeme bavit o čistém systému Android u Pixelů, jelikož si Google přidává své vychytávky a funkce navíc. Hned po spuštění se například nabízí nové možnosti v případě nabíjení, jako je například omezení doplnění energie na 80 %, ale to může uživatel ignorovat.

Naštěstí Google nedělá nějaké dramatické modifikace v případě grafiky prostředí. Vše funguje bez problémů a vyladěně. Co ale mnohé potěší, je rozhodně doba softwarové podpory. I zde Google nastavil, že Pixel 9a bude dostávat plnohodnotné aktualizace po dobu sedmi let. Jestliže se nezmění nějak značení Androidu, tak mobil by měl dostat až Android 22 nebo 23. Uvidíme, jestli nedojde k nějaké změně, ale zde asi Google dodrží svůj slib.

Mezi funkcemi navíc se nabízí například poklepání na zádech, což funguje jako programovatelné tlačítko a můžete si zde dát jakoukoliv akci. Dále zde máte zatřesení, což přepne foťák v aplikaci pro focení, případně i položení mobilu displejem dolů, díky čemuž se přepne do tichého režimu.

Hardware i pro náročnější

Při pohledu na specifikace, tedy některé, jde vidět, že se zde nabízí stejná výbava jako u běžné top modelové řady. Stále je zde procesor Tensor G4, a dokonce má stejné frekvence jako v případě Pixel 9 Pro (recenze), ale při provedení testu Geekbench jde vidět rozdíl. Google omezil procesor u Pixel 9a, která má skóre 1640 bodů v jednojádrovém testu, zatímco i Pixel 9 Pro dosahuje na 1949 bodů. U vícejádrového testu se bavíme o rozdílu 4110 bodu vs. 4583 bodů. Rozdíly to nejsou velké, ale jsou zde.

Má to ale nějaký vliv na používání mobilu? Neřekl bych, tedy v případě běžné činnosti. Určité omezení výkonu jde vidět zpracování snímků po vyfocení. Například u nočního režimu nebo speciálních režimů, kde si uživatel trochu počká. Nejsou to nějak drastické rozdíly, ale při přímém srovnání si jich jde všimnout.

Po hardwarové stránce zde například chybí UWB technologie, případně je zde WiFi ve verzi 6e. Celkově si ale Google hodně nechal záležet a mobil se nepřehřívá, vše pracuje bez nějakého zasekávání a případný uživatel bude po této stránce spokojen. I určení pozice přes poziční služby je rychlé.

Specifikace Pixel 9a

displej: 6,3 palců, 2424 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, až 2700 nitů, Corning Gorilla Glass 3, HDR

procesor: Tensor G4 + Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5x

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

eSIM

Android 15

Foťáky: zadní – 48 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 13 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC

rozměry: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm; 185,9 gramů

baterie: 5100 mAh + 23W USB C, bezdrátové nabíjení 7,5W

Lepší výdrž

Google se chlubí, že Pixel 9a má větší kapacitu baterie oproti předchozím generacím, ale zpravidla to nemusí nic znamenat. V tomto případě to ale není jen o nějaké hodnotě. Provedlo se asi hodně změn, jelikož tento model vydrží delší dobu na jedno nabití při běžném používání než předchozí model. Při náročnějším používání, tedy sociální sítě, hry a vše ostatní, jsem se mohl spolehnout po celý den, že mi nedojde energie.

Když jsem se mírnil v konzumaci obsahu ze sociálních sítí, dostal jsem se na dva dny používání. Mobil spotřebovává energii poměrně rozumně a cítím i z vlastní zkušenosti, že došlo k pokroku k lepšímu. Co ale mohu nejen já zazlívat Googlu, je rozhodně rychlost nabíjení. Hodnota 23 W není vysoká na tuto třídu. Na druhou stranu se mobil nepřehřívá a nesnižuje zdraví baterie.

Jsem rád, že si mobil zachovává bezdrátovou technologii nabíjení. Sice nejde o nejrychlejší způsob doplnění energie, ale v noci na bezdrátové nabíječce se pozvolně nabije.

Je Pixel 9a fotografický král střední třídy?

Dnes ani tak moc nezáleží na počtu megapixelů. Důležitější je samotná práce softwaru, kde právě Google exceluje. I přes snížení megapixelů u hlavního foťáku dosahuje Pixel 9a na dobré výsledky. Nejvíce oceníte u Pixelu 9a konzistence. Poměrně rychle jsem se naučil, co vlastně mohu očekávat od výsledků a nikdy mě nepřekvapil jiným zpracováním. Barvy jsou vyvážené, spíše živější. Sílu softwaru jde vidět hlavně v noci, kde si systém umí poradit se získanými daty. Zde je ale potřeba pracovat v nočním režimu. V běžném toho tak moc nevytáhne a snímky jsou tmavší.

Pixel 9a nabízí navíc 13MPx ultraširokoúhlý snímač. Ten má dobře doladěné barvy a nejsou nějak rozdílné oproti snímkům z hlavního snímače. V noci nebo za zhoršených světlených podmínek tomu tak není a jednoduše z něj nevytáhnete nějaké velmi dobré snímky. Bohužel Google nezakomponoval možnost použití i pro makro focení. V případě hlavního snímače jde docílit jen digitálního zoomu, což u nižších hodnot dokáže dodat použitelné snímky. Při maximálním přiblížení jdou vidět nedostatky.

Celkově ale Pixel 9a může být posuzován ve své třídě mezi foto mobily. Netvrdím přímo, že má ty nejlepší snímky, ale rozhodně se na mobil dá spolehnout, i za zhoršených světelných podmínek.

Zhodnocení Pixel 9a

Základní verze Pixel 9a má nastavenou cenu na 13 990 Kč, což je asi hodně pro některé. V přímém srovnání specifikací asi nenabídne takový poměr ceny a výkonu jako jiné značky. Na druhou stranu má jiné přednosti. Co musím vyzdvihnout, jsou fotografické možnosti. Zde se bude hledat těžko nějaké konkurenční zařízení. Leda bych se podíval po nějakém mobilu z vyšší třídy z minulého roku.

Další přednost je samotný systém Android. Sice není úplně čistý, na druhou stranu nemá zbytečnosti navíc. Plusem je dlouhá softwarová podpora. Samotný design zadní strany je ve své podstatě na dnešní dobu unikátní. Bez hrbu navíc je tak trochu ojedinělý a lehce vybočuje.

Za co ale Google nepochválím, jsou samotné rámečky kolem displeje. Ty jsou na dnešní dobu široké, zejména u mobilu s takovou cenou. Dá se to odpustit a snad se i na toto příště zaměří. Je to asi daň za nižší cenu a ostatně se musí trochu lišit oproti vyšší řadě Pixelů.

Pixel 9a půjde do souboje například s Galaxy A56 (recenze). Vyplatí se připlatit za Pixel? Za sebe mohu říci, že ano. Rozdíly už nejsou tak markantní a Samsung také nabízí dlouhou softwarovou podporu, ale v případě fotografických možností Pixel 9a vyhrává, tedy aspoň za mě.

Pixel 9a si obhájil svou existenci, jen je škoda, že cena neklesla trochu více. I tak nabízí dostatek předností. Jestli chcete dobře fotící mobil, co něco vydrží a nemá nějaký dramatický hrb na zádech, tak byste ho měli zařadit do seznamu ke zvážení.

Plusy

dlouhá softwarová podpora,

jasný displej,

fotografické možnosti,

delší výdrž na jedno nabití.

Mínusy

silní okraje kolem displeje,

nevyvážené stereo,

pomalejší nabíjení,

vyšší cena.



