Do Gemini přichází generování hudby

Google se zapojil do závodu kolem AI služeb a nástrojů a rozhodně se nenechá zastavit, jelikož zde máme další novinku pro Gemini. Do této chvíle jsme měli možnost si nechat vytvořit i obrázky nebo video, ale nově přichází generování hudby.
Gemini a Lyria 3
Vše je postaveno na Lyria 3, což je technologie od Google DeepMind. Samotná integrace je do běžného Gemini, takže kdokoliv si může nechat vytvořit písničku dle vlastních představ. Sice můžete napsat a více méně přesně popsat, co se má vygenerovat, ale můžete klidně vložit i obrázek nebo nastínit, co by to mělo být, o zbytek se postará Gemini.
Nečekejte kompletní písničku o délce několika minut. Současná integrace poskytuje maximálně 30sekundové výsledky, přičemž se používá i Gemini Nano Banana pro generování obrázku pomyslné písničky, jak můžete vidět níže. Sice se to zdá jako drobnost nebo i jako zbytečnost, ale pokud budete chtít něco kratšího do videa, tento nástroj může poskytnout hudbu přesně dle představ. Současně si takto můžete vytvořit vlastní vyzvánění s vlastními texty. Google uvádí tyto příklady:
- Z textu na skladbu: Popište konkrétní žánr, náladu, interní vtip nebo vzpomínku a vytvořte si unikátní nahrávku se zpěvem nebo instrumentálku. Zkuste třeba: „Jímá mě nostalgie. Vytvoř skladbu pro mou matku o tom, jak skvělé jsme měli dětství a o vzpomínkách na její podomácku vařené moučné banány. Pojmi to ve stylu afrobeatu se skutečně africkým vibem.”
- Z fotek a videí na skladbu: Nahrajte fotku nebo video a sledujte, jak ji Gemini použije k tomu, aby složila skladbu a text, které výborně ladí k dané náladě. „Podle těchto fotek slož písničku o mém psovi Duncanovi a našich toulkách lesem.“
Google i zde ale myslel na použití a integroval SynthID, tedy označení, že se jedná o generovanou hudbu, což je součástí výsledného souboru. Tak či onak, tento nástroj si asi najde využití, když nebudete chtít použít autorsky chráněný obsah.
K novince se dostanete skrze adresu gemini.google.com/music, ale asi si chvíli počkáme na rozšíření. Zatím jsme neměli štěstí a nemohli jsme si vyzkoušet generování hudby. I tak jsme se dočkali překvapení od Googlu a poslali jednu takovou písničku vygenerovanou přímo pro mě.
