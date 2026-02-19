Tecno Camon 50 a 50 Pro představeny, lákají na odolnost a provedení

Zdroj: Tecno

Mezi výrobci mobilů jsou i značky jako Tecno, které nechtějí ohromit za každou cenu. Konkrétně Tecno se vždy snaží zaujmout něčím navíc, přičemž cenu drží poměrně nízko. Tentokrát zde máme dva kousky v podobě Tecno Camon 50 a Tecno Camon 50 Pro.

Nejsou nudné

Hned na první pohled nevypadají mobily obyčejně. Výrobce se snaží nabídnout aspoň nějak netradiční design zadní strany. Ostatně na té přední se toho moc vymýšlet nedá. Obě novinky mají poměrně stejné specifikace, ale hlavním rozpoznávacím znakem je zde displej a jeden foťák navíc. Konkrétně Tecno Camon 50 má plochý panel, Tecno Camon 50 Pro pak zakřivený.

Zdroj: Tecno

Tecno Camon 50 Pro má navíc telefoťák, zatímco základní nemá nějakou náhradu. I tak hlavní snímače mají optickou stabilizaci obrazu. Zbylé specifikace jsou stejné. Obě novinky mají vysokou odolnost, což jasně dokazují certifikace MIL-STD-810, IP68, IP69 a IP69K. Baterie má také větší kapacitu.

Zdroj: Tecno

Jediné podstatnější mínus u obou mobilů je podpora jen pro LTE, 5G zde nenajdete. Pokud vám to ale nevadí, možná se jedná o zajímavou volbu. Tecno Camon 50 začíná s cenou na cca 5 900 Kč, Tecno Camon 50 Pro pak na cca 6 900 Kč. Kdy se mobily dostanou do Evropy, zatím není jasné.

Specifikace Tecno Camon 50

  • displej: 6,78 palců, AMOLED, 1,5K, 144 Hz, rozlišení 1208 x 2644 bodů
  • procesor: MediaTek Helio G200 Ultimate
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: HiOS 16
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, AF)
    • přední: 32 Mpx
  • audio: stereo, Dolby Atmos
  • MIL-STD-810, IP68, IP69, IP69K
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, FM rádio, USB-C, OTG, infraport
  • rozměry a hmotnost: 162,37 x 77,17 x 7,53 mm
  • baterie a nabíjení: 6150 mAh, 45W rychlé nabíjení

Specifikace Tecno Camon 50 Pro

  • displej: 6,78 palců, AMOLED, zakřivený, 1,5K, 144 Hz, rozlišení 1 208 x 2 644 bodů
  • procesor: MediaTek Helio G200 Ultimate
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: HiOS 16
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″, OIS)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, 3x zoom)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
    • přední: 32 Mpx
  • audio: stereo, Dolby Atmos
  • MIL-STD-810, IP68, IP69, IP69K
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, FM rádio, USB-C, OTG, infraport
  • rozměry a hmotnost: 162,37 x 76,97 x 7,38 mm
  • baterie a nabíjení: 6150 mAh, 45W rychlé nabíjení
