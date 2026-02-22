Motorola Moto Watch, Garmin a Liu Jo: Novinky v obchodech #8

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Moto Watch

Motorola se opět vrací k hodinkám, jak dokazuje nedávnou novinkou Moto Watch. Tento model patří mezi ty levnější a láká například na integrovanou GPS. Není zde ale WearOS, firma nasadila své řešení, díky čemuž vydrží na jedno nabití i dva týdny.

HEUREKAMotorola Moto Watch PANTONE na Heureka.czMotorola Moto Watch...Cena od 3 427 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5f2a58ed 1e8a 422a bfab 5149d7a69b8d 2000x2000x

Garmin Approach J1

Garmin hodinky Approach J1 se více rozšiřují na českém trhu. Ačkoliv cílí na mladší generaci, tak mají poměrně dobrou výbavu, kde nechybí GPS nebo velká databáze golfových hřišť.

HEUREKAGarmin Approach J1 na Heureka.czGarmin Approach J1Cena od 8 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

87cd23a8 96dc 4ef3 bdef f70b7bd5630e 2000x2000x

Liu Jo SWLJ191

Dnešní poslední model mezi novinkami na českém trhu je Liu Jo SWLJ191. Jde spíše o dámské hodinky, ale cílí zejména na jednoduchý design. Nabízí jen základní funkce bez pokročilých technologií, jako je třeba GPS.

HEUREKALiu Jo SWLJ191 na Heureka.czLiu Jo SWLJ191Cena od 3 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

3a93eede a81e 4e93 9d49 4ca3aa57e642 2000x2000x

