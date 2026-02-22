Motorola Moto Watch, Garmin a Liu Jo: Novinky v obchodech #8

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Moto Watch
Motorola se opět vrací k hodinkám, jak dokazuje nedávnou novinkou Moto Watch. Tento model patří mezi ty levnější a láká například na integrovanou GPS. Není zde ale WearOS, firma nasadila své řešení, díky čemuž vydrží na jedno nabití i dva týdny.HEUREKAMotorola Moto Watch...Cena od 3 427 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Approach J1
Garmin hodinky Approach J1 se více rozšiřují na českém trhu. Ačkoliv cílí na mladší generaci, tak mají poměrně dobrou výbavu, kde nechybí GPS nebo velká databáze golfových hřišť.HEUREKAGarmin Approach J1Cena od 8 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Liu Jo SWLJ191
Dnešní poslední model mezi novinkami na českém trhu je Liu Jo SWLJ191. Jde spíše o dámské hodinky, ale cílí zejména na jednoduchý design. Nabízí jen základní funkce bez pokročilých technologií, jako je třeba GPS.HEUREKALiu Jo SWLJ191Cena od 3 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Komentáře