Decentralizovaný Mastodon se hlásí o reparát

Zatímco platforma X, bývalý Twitter, a Threads se potýkají se svými vlastními problémy, Mastodon se „hlásí o reparát“. Platforma, kterou dlouhou dobu používali pouze praví technologičtí nadšenci, si chce získat běžné uživatele. V poslední době posílila vývojový tým a čeká na růst.

Chaos při registraci na Mastodonu končí

Hlavním kamenem úrazu Mastodonu byla odjakživa složitost při zakládání účtu. Nutnost vybrat si při registračním procesu konkrétní server byla pro mnohé zájemce nepřekonatelnou bariérou. Popravdě však Mastodon nikdy necílil na průměrného uživatele.

Platforma nyní částečně i přehodnotila své hodnoty, i když decentralizovaný základ samozřejmě zůstává stejný. Nově hodlá cílit i na běžné uživatele a změny budou velké. Mastodon totiž v posledních měsících významně posílil svůj vývojový tým o řadu expertů na design a uživatelské rozhraní.

Chystá se kompletní redesign. Transformace platformy však není pouze kosmetická, ale i systémová. Mastodon se totiž už stihnul přetavit v neziskovou organizaci a změnit svého šéfa, kterým se stal Felix Hlatky. Od tohoto kroku si společnost slibuje především větší profesionalitu a lepší právní pozici v rámci evropského trhu. Jak na snahu odpoví běžní uživatelé, se uvidí. V tuto chvíli však už Mastodon hlásí první malé přírůstky a zhruba 800 tisíc aktivních uživatelů za měsíc.

