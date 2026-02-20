Evropský parlament zakazuje AI nástroje na pracovních zařízeních kvůli obavám z kybernetické bezpečnosti

• 20. 2. 2026#AI

Zdroj: Dotekomanie

Evropský parlament přichází s radikálním krokem v oblasti kybernetické bezpečnosti. V interním e-mailu informoval své zákonodárce i ostatní zaměstnance o zablokování AI nástrojů na jejich pracovních zařízeních. Tok dat do cloudových služeb třetích stran má pro Evropský parlament v tuto chvíli představovat neúnosné riziko.

Strach ze šmírování i zneužití dat

Umělá inteligence na půdě Europarlamentu skončila. Důraznou „stopku“ jí vystavilo IT oddělení Parlamentu, podle kterého mohou AI nástroje představovat nepřípustné riziko. Hlavním argumentem pro tento zákaz je netransparentnost v oblasti toho, jak AI nástroje nakládají s daty. Specialisté z Evropského parlamentu se shodují na tom, že AI nástroje odesílají požadavky na vzdálené servery, a to i v případech, kdy by mohly být úkoly zpracovávány přímo v zařízení.

Zákaz má zůstat v platnosti minimálně do té doby, než se zjistí, jakým způsobem jsou data zpracovávána a co všechno se s poskytovatelem sdílí. Jaké konkrétní nástroje hodlá Parlament vyšetřovat, však jeho mluvčí odmítli komentovat.

eu ai ban 1200x689x

Zdroj: The Stack

Opatření se netýká pouze pracovních zařízení. Europoslanci byli vyzváni ke zvýšené opatrnosti i u svých osobních zařízení, zejména pak v případě, že je také občas používají k pracovním účelům. Zákaz v Bruselu není v žádném případě ojedinělou situací. Již dříve zakázaly úřady používat ve státní správě čínský model DeepSeek, a to například ve Spojených státech, Austrálii nebo i u nás.

Zdroje: politico.eu, neowin.net, thenextweb.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

