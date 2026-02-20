Google Chrome: Novinky pro efektivnější práci s dokumenty a webem

Zdroj: Google
Google pokračuje v představování novinek a musíme uznat, že tento týden jsme se již dočkali slušné nálože. Máme zde nový mobil, AI novinky a další. Došla řada i na webový prohlížeč Chrome.
Chrome novinky
Google v první řadě představuje možnost mít zobrazené dvě stránky v rámci jednoho okna Chromu, ale o této novince jsme vás informovali dříve. Společnost tak jen potvrzuje příchod funkce a je dostupná pro všechny bez nějakého omezení. Rozhodně se může hodit, zejména pokud na jedné kartě máte nějakou aplikaci a na druhé dohledáváte informace.
Další dvě novinky jsou spíše zacíleny na práci, ale asi je využije i běžný uživatel. První se týká možnosti anotací, kde se nabízí zvýraznění i kreslení. Případně se takto dá podepsat PDF soubor. Odpadá tak nutnost otevírat dokument v dedikované aplikaci na počítači.
Druhý funkce se také týká PDF souborů, kde nově můžete daný dokument poslat do svého Google Disku, přičemž lze zvolit i účet, pakliže jich používáte více. Automaticky dojde k odeslání a uložení. I tyto novinky jsou k dispozici pro všechny.
