Google Chrome: Novinky pro efektivnější práci s dokumenty a webem

20. 2. 2026
#Aplikace

Zdroj: Google

Google pokračuje v představování novinek a musíme uznat, že tento týden jsme se již dočkali slušné nálože. Máme zde nový mobil, AI novinky a další. Došla řada i na webový prohlížeč Chrome.

Chrome novinky

Google v první řadě představuje možnost mít zobrazené dvě stránky v rámci jednoho okna Chromu, ale o této novince jsme vás informovali dříve. Společnost tak jen potvrzuje příchod funkce a je dostupná pro všechny bez nějakého omezení. Rozhodně se může hodit, zejména pokud na jedné kartě máte nějakou aplikaci a na druhé dohledáváte informace.

Chrome Productivity Blog Split Vwidth 1000format webp 1000x647x

Zdroj: Google

Další dvě novinky jsou spíše zacíleny na práci, ale asi je využije i běžný uživatel. První se týká možnosti anotací, kde se nabízí zvýraznění i kreslení. Případně se takto dá podepsat PDF soubor. Odpadá tak nutnost otevírat dokument v dedikované aplikaci na počítači.

videoframe 14298 1400x950x videoframe 8044 1400x950x

Zdroj: Google

Druhý funkce se také týká PDF souborů, kde nově můžete daný dokument poslat do svého Google Disku, přičemž lze zvolit i účet, pakliže jich používáte více. Automaticky dojde k odeslání a uložení. I tyto novinky jsou k dispozici pro všechny.

Zdroj: Tisková zpráva

Nahrávání ... Nahrávání ...

