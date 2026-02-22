Špičkové smartphony za výhodné ceny: Akce Alza dny přináší slevy na prémiové modely KOMERČNÍ ČLÁNEK

Trh s mobilními telefony neustále přináší nové technologické inovace, a právě nyní se naskýtá ideální příležitost k pořízení prémiových zařízení za atraktivní ceny. V rámci probíhající prodejní akce Alza dny došlo k výraznému zlevnění vyhledávaných modelů od předních výrobců. Zákazníci tak mohou vybírat z nejnovějších vlajkových lodí i populárních modelů střední třídy.

Google Pixel

Telefony z rodiny Google Pixel dlouhodobě bodují čistým operačním systémem Android, bleskovými aktualizacemi a především špičkovými fotoaparáty podpořenými pokročilou umělou inteligencí. Aktuální nabídka zahrnuje modely z nejnovější řady Pixel 9 i očekávaný Pixel 10, u kterého lze navíc využít dodatečné studentské zvýhodnění.

Samsung

Jihokorejský výrobce nedávno obohatil trh o zbrusu novou řadu Galaxy S25. Modely s označením FE i Edge představují to nejlepší z mobilního segmentu, od precizního zpracování po ultimátní výkon. Zvláštní pozornost si zaslouží varianty Edge, u kterých je možné momentálně uplatnit výhodný cashback v hodnotě 7 000 Kč.

OnePlus

Značka OnePlus si drží pevnou pozici mezi náročnými uživateli díky nekompromisnímu výkonu, plynulému uživatelskému prostředí a extrémně rychlému nabíjení. Zlevněné modely z nejnovějších sérií OnePlus 13 a 15 nabízejí obří porce operační paměti a velká úložiště pro bezproblémový běh jakýchkoliv aplikací.

Jeden kousek navíc

Pro zájemce o designově výjimečné kousky stojí za zmínku i další atraktivní nabídky na trhu, mezi které patří elegantní modely od Motoroly. Ty kombinují moderní funkce s originálními barevnými provedeními ve spolupráci se společností Pantone.

Veškeré uvedené nabídky jsou časově omezené. Kompletní přehled všech zlevněných produktů z kategorie mobilních telefonů naleznete přímo na stránkách akce.

