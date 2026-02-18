Podle analytiků čeká trh s ohebnými telefony expanze. Klíčová bude reakce na iPhone Fold

Zdroj: MacRumors
Analytici z Counterpoint Research předpovídají, že trh s ohebnými smartphony vstupuje do fáze udržitelného růstu. Po opatrném loňském roce se očekává, že letos dojde k expanzi, kterou výrazně ovlivní i očekávaný příchod skládacího iPhonu.
Skládací telefony: co přinese letošní rok?
Ještě nedávno byly skládací telefony považovány spíše za futuristickou ukázku možností moderních technologií než ukázka praktických zařízení. To se však pomalu mění. Díky technologickému pokroku a lepšímu provedení se ohebné modely stávají důvěryhodnou volbou pro běžné uživatele a to zejména v oblasti produktivity a multitaskingu.
Podle Counterpointu dnes skládací telefony tvoří 52 % všech prodaných ohebných telefonů. Letos by tento podíl mohl vzrůst až na 65 %. Rostoucí popularita souvisí nejen se zlepšenou odolností, ale i s širšími displeji, které nabízí komfortnější pracovní prostředí na cestách.
Rok 2026 by měl přinést expanzi i díky Applu
Zatímco loni byla pro mnoho výrobců prioritou stabilizace zásob a opatrnost při uvádění novinek, letošek se ponese ve znamení růstu a expanze tohoto segmentu na trh. Očekává se výrazný posun v přístupu hlavních hráčů a klíčovou roli v tom sehraje Apple.
Společnost by měla na podzim představit svůj první skládací iPhone – pravděpodobně nazvaný iPhone Fold. Tento krok má potenciál dramaticky zvýšit zájem veřejnosti o celý segment, podobně jako tomu bylo v minulosti s iPadem nebo Apple Watch.
Konkurence nespí: Samsung, Honor i Oppo chystají odpověď
V reakci na plánovaný vstup Applu se připravují i ostatní značky. Samsung podle dostupných informací pracuje na širším typu skládacího zařízení, které má přímo konkurovat iPhonu Fold. Honor a Oppo údajně vyvíjejí podobně zaměřené modely v rámci širší kategorie „book-style“ skládacích zařízení
Vedle toho však zůstává prostor i pro „véčkové““ modely, které cílí na stylově zaměřené uživatele a zákazníky hledající prémiový zážitek v kompaktním formátu.
Podle analytiků jsme svědky přechodu od experimentální fáze k masovějšímu přijetí skládacích telefonů, které se stávají nejen technickým lákadlem, ale reálným nástrojem pro práci, komunikaci a produktivitu. To vše za současného posunu v cenové politice a rozšiřující se nabídky výrobců.
Letošní rok tak může být pro celý segment přelomový. Pokud Apple skutečně uvede skládací iPhone, může to být moment, který změní vnímání celého trhu a zároveň zvýší tlak na konkurenci, aby nabídla ještě lepší, odolnější a uživatelsky přívětivější skládací zařízení.
