Google představil nový model pro předpověď počasí

Zdroj: Google
Pokud jde o předpovědi počasí, tak k tomu je zapotřebí poměrně hodně výpočetního výkonu, což ve výsledku zpomaluje generování předpovědí a také prodražuje výsledná data. Google nyní představil WeatherNext 2, nový modle pro předpovědi.
Gogole WeatherNext 2
Za novinkou stojí Google DeepMind a Google Research, přičemž WeatherNext 2 není standardní fyzikální model. Dá se říci, že se jedná o vytrénovaný model, který se učil na známých datech, aby zvládal předpovídat počasí. Google uvádí, že tato novinka zvládá vytvořit předpověď 8x rychleji s rozlišením 1 hodiny.
Současně nepotřebuje nějak velký výkon. Jednu předpověď zvládne dokončit pod jednu minutu na jednom TPU, což by u standardních modelů trvalo i několik hodin na superpočítačích. Google zde jednoduše volí rozdílnou cestu. Samotná přednosta je vyšší a hlavně efektivita je lepší. Současně model zvládá dělat předpovědi na 15 dnů.
Takto to vypadá jako zajímaví novinka a možná se ptáte, kdy bude k dispozici běžným smrtelníkům. Zde Google rozhodně nečeká a již nyní míří WeatherNext 2 v podstatě do všech služeb – Vyhledávání, Gemini, Pixel Počasí, Google Mapy a také API pro vývojáře. Samozřejmě nelze očekávat zázraky, zejména v případě počasí, ale první ukazatele vypadají nadějně, minimálně bychom se měli dočkat přesnější předpovědi.
Zdroj: androidpolice.com
Komentáře