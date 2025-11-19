Měsíční report: prodeje elektromobilů v Česku – říjen 2025

Zdroj: Gemini
Vítejte u druhého dílu nového seriálu, jenž se věnuje prodejům elektromobilů v České republice a vzniká ve spolupráci s projektem vozidlaonline.cz.
V následujícím článku se podíváme na čísla za měsíc říjen. Dozvíte se například, kolik elektromobilů se u nás za poslední měsíc prodalo, poměr nových a ojetých vozidel, nákupů firem a fyzických osob, i které značky a modely byly ty nejprodávanější.
Máme pro vás navíc nový slevový kód, se kterým získáte slevu 10 % na prémiové detailní reporty s VIN dekodérem, vyhledáváním vozidel dle IČO a mnoha dalšími funkcemi.
Elroq stále kraluje
Říjen byl dalším plodným měsícem na trhu s elektrickými vozy. Celkově se u nás prodalo, respektive zaregistrovalo 1833 elektromobilů. „Elektřina“ tak dosáhla na tržní podíl 3,8 % z celkových 48 044 registrovaných vozů. Poměr nových a ojetých registrací pak dále zůstává na svých stabilních hodnotách (v posledních měsících zhruba 60 ku 40).
1096 registrací celkem tvořily elektromobily nové (59,8 %), 737 registrací (40,2 %) ojeté. Firmy pak byl zodpovědné za 73 % registrací. Registracím továrních značek dále vévodí domácí Škoda (462 kusů), druhé místo však nově obsadil Volkswagen (184 kusů), který následovala Tesla (145 kusů) po masivním propadu prodejů. Pomyslnou čtvrtou příčku brala Toyota, pátou pak Mercedes-Benz. Do první desítky se pak vešly ještě značky BMW, Renault, Hyundai, Ford a Volvo.
Nyní už ale k jednotlivým modelům. Na špici nadále zůstává Škoda Elroq, nyní už dá se říci elektrický miláček mladoboleslavské značky, který dosáhl na 233 registrací. Na druhém místě ho následoval větší Enyaq s 202 registrovanými kusy. No a třetí místo se dělilo mezi Teslou Model 3 a velkým překvapením a užitkovým vozem, Toyotou Proace Max (jako nejpravděpodobnější se jeví velký firemní nákup), které zaznamenaly shodně 72 registrací.
První pětici doplnil ještě model Kona od jihokorejské společnosti Hyundai. Tesle Model Y však tentokrát patří až šestá pozice s 49 registracemi. Do první desítky se pak probojovaly ještě vozy Volkswagen ID.3, BMW i3, Volkswagen ID.4 a Dacia Spring.
Na závěr zde máme velmi zajímavý graf sledující měsíční trend v registracích elektromobilů od 1. ledna letošního roku po 31. října. Dle něj je říjen zatím třetím nejslabším měsícem tohoto roku. Hůře se elektromobilům vedlo pouze v lednu a únoru. Jedná se však nejpravděpodobněji pouze o tradiční zimní pokles prodejů automobilů obecně.
Chcete se na některé údaje podívat sami nebo vás zajímá něco dalšího? Na webu vozidlaonline.cz najdete mnoho přínosných údajů zdarma. Využít však můžete i placenou verzi s VIN dekodérem, detailnějšími reporty, vyhledáváním vozidel dle IČO a mnoha dalšími funkcemi. S kódem DOTEKOMANIE1O máte navíc 10% slevu na měsíční předplatné.
Zajímaly by vás některé další informace? Napište nám je do komentářů a v dalších dílech se je pokusíme zahrnout.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung produkty na Alza Black Friday se slevami až 60 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře