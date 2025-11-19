Luxusní telefon Vertu Agent Q představen

Zdroj: GSMArena
Vertu zas a znovu ukazuje, jak může vypadat luxus na trhu s mobilními telefony. V Londýně, přímo v ikonickém obchodním domě Harrods, totiž značka oficiálně představila svůj nejnovější smartphone Agent Q s nekompromisním hardwarem i velkým důrazem na AI funkce. Rolls-Royce mezi smartphony má však i odpovídající cenu.
Za luxus se platí
Vertu vrací luxus do světa smartphonů v masivním stylu. Nejnovější model, Agent Q, v žádném případě není masovým modelem. Nechybí mu totiž třeba záda s krokodýlí či telecí kůží, titanové a zlaté detaily (z toho také hmotnost 262 gramů), nebo 320 ručně sestavených komponentů.
Nešetřilo se však ani na hardwaru. Luxusní smartphone dostal 6palcový AMOLED panel o rozlišení 2340 x 1080 pixelů se 120Hz obnovovací frekvencí. Jméno značky, prémiové materiály i parametry telefonu se však odráží na jeho ceně která začíná na částce 12 880 dolarů (269 tisíc korun) a končí na čísle 18 800 dolarů (zhruba 390 tisíc kroun).
Dále v ústrojí telefonu najdete špičkový čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Supereme, 16 GB RAM a úložiště o kapacitě 512 GB či 1 TB. Baterie má kapacitu 5565 mAh a podporuje až 65W rychlé nabíjení.
Za zmínku stojí rozhodně i fotoaparát, se kterým se Vertu tentokrát opravdu vytáhlo. Hlavní 50Mpx fotoaparát s OIS doplňuje 50Mpx ultraširoký snímač a 64Mpx teleobjektiv. Nechybí pak ani 32Mpx přední selfie kamera.
Hlavním bodem, proč si telefon koupit, má být však vlastní operační systém VAOS, tedy Vertu Agent OS. Ten je postaven na tzv. autonomních agentech a dle společnosti má ukončit éru aplikací. Přes 200 specializovaných AI agentů totiž zařídí vše co potřebujete od zajištění letenek, hotelu, taxi a všeho, co byste mohli na své business cestě či dovolené potřebovat. To vše se silným důrazem na vaše soukromí.
