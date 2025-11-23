Recenze BYD Seal – jak nás zaujal ten čínský elektromobil?

BYD Seal; zdroj: Dotekománie
Elektromobilům se náš web věnuje stále častěji a po nedávných testech Tesly Model Y nebo Tesly Model Cybertruck se dneska podíváme na zástupce značky BYD. Tato čínská značka na český trh vstoupila teprve nedávno, není to ale žádná malá značka. Celosvětově se jedná o největšího výrobce elektromobilů a celkově pak údajně již o třetí nejprodávanější značku. Dneska se zaměříme na jejich nejlepší elektrický sedan, BYD Seal. Jak se s ním jezdí v praxi? Jaké nabízí vychytávky v infotainmentu? Jak funguje chytrá aplikace BYD pro mobil? Nejen na to si dnes odpovíme v této recenzi.
Testovali jsme BYD SEAL v základní verzi BYD SEAL Design s pohonem zadních kol v barvě Ice Blue.
Exteriér
BYD Seal je jednoduše sporťák, jeho design trochu připomíná Porsche, ale přináší své charakteristické prvky. Líbí se mi, že jeho přední maska není tak jednoduchá, jako je třeba u Tesly, ale zaujme například světelným podpisem v nárazníku, kde najdeme čtyři tenké zahnuté LED proužky.
Tento sportovní sedan mě však designem možná maličko více zaujal zezadu. Zadní světlomety jsou propojené červeným světlem spolu s jemně ostřejším víkem kufru tvořící tak trochu spoiler připomínající aktuální Octavii nebo mnohé sedany od BMW.
Víko je jinak designově čisté a obsahuje jen decentní nápis BYD SEAL. Tlačítko na otevření kufru je pak na můj vkus a moji výšku umístěno poměrně nízko, ale co se dá dělat. Pokud bych byl kritik, tak zmíním, že elektronicky otvíraný kufr se otvírá celkem pomalu. Mnoho lidem pak může vadit také fakt, že se jedná o sedan, a ne liftback. Kufr tak není tak velký a úplně dobře přístupný.
Pochválit naopak musím velmi sportovní zadní nárazník, který vypadá jako z nějakého auta na okruhu. Auto nemá zadní stěrač, protože ho auta této konstrukce málokdy potřebují. Sám mám liftback bez stěrače a žiji s tím absolutně bez problémů.
Kliky se zasouvají do těla auta. Pro odemčení (a tedy i vysunutí) je potřeba kliknout na tlačítko na klice. Je trochu škoda, že v evropské verzi se kliky samy nevysunou už při přiblížení k autu. Trochu by to urychlilo přístup do vozidla. Možná to však výrobce časem přinese v aktualizaci.
Jakkoliv světla vypadají velmi pěkně, tak zde nemáme matrix LED světla, tedy plně adaptivní segmentované světlomety. To mi přijde trochu škoda, protože mnohá konkurence jiných značek je mají.
Interiér
Na to, že se jedná o elektromobil, tak mě překvapilo, jak nízké auto je. Je to znát i při sedaní, kam opravdu lezete jako do sporťáku. Sedačky jsou nicméně dost na zemi, protože někam se ty baterky vejít musely. Po pár dnech jsem si ale zvyknul, a nedělalo mi to nějaký problém.
Prostoru je uvnitř na svoji kategorii celkem dost, jakkoliv s mojí výškou 190 centimetrů to bylo vzadu tak tak. Mít o pár centimetrů více, už by se moje hlava dotýkala stropu. Na nohy je však místa více než dostatek, a to i za moji osobou, což mě příjemně potěšilo.
Kvalita zpracování je na velmi vysoké úrovni. My jsme na test dostali verzi se světlým interiérem, která za mě působí opravdu luxusním dojmem. Líbí se mi masivní lesklý středový panel, který ukrývá spoustu místa v prostorech, kde bývá převodovka. Bohužel se lehce upatlá. Velice pěkně působí také volič jízdních režimů, je vyrobený ze skla a kovu.
Za mě pak velice příjemnou vychytávkou je též dvojice bezdrátových nabíječek dostatečné velikosti. Jen pokud máte iPhone 12 mini, může sklouzávat. Pochválit musím také dostatečně velké držáky na pití, kam se vejde i širší láhev.
Volant také jakoby vypadl z nějakého Porsche. Je poměrně masivní a tlustý, což byl pro mě trochu nezvyk. Po pár dnech jsem mu ale přišel na chuť. Pochválit musím přítomnost fyzických tlačítek, žádná senzorová. Na levé straně se primárně nachází ovládání adaptivního tempomatu, na pravé pak multimédií a displeje za volantem.
Pokud budu hnidopich, tak jedna maličkost mi do interiéru moc nesedí, a to jsou páčky pod volantem pro stěrače a blinkry. Ty totiž vypadají, jako by je BYD vzal z jiného levnějšího modelu.
Jak už jsem zmiňoval, jedná se o sedan, a proto zadní zavazadlový prostor není tak velký, nabízí kapacitu 400 litrů. Ve srovnání s konkurencí stejné konstrukce je to však podobná hodnota. Jelikož se jedná o elektromobil, máme tu dokonce také frunk neboli přední kufr. Ten vám přidá ještě dalších 50 litrů. Dostat se k němu je trochu složitější, pod kapotou je totiž schovaný ještě pod plastovým krytem.
Hlavní displej infotaimentu uprostřed nabízí úhlopříčku 15,6″ a rozlišení FullHD 1920 × 1080. To je více než dostatečná velikost, na kterou jsem si po pár dnech zvyknul. Naopak při přesednutí zpět do mého auta s 13palcovým displejem jsem si říkal, že mám ale malý displej.
Displej se v BYD Seal dá i otáčet, můžete si tak vybrat, zda ho budete mít na výšku, nebo na šířku. Asi se to může někdy hodit, já ho však používal primárně v režimu na šířku, a to také kvůli tomu, že Apple CarPlay neumožňuje v BYDu běžet na výšku. Maximální jas je dostatečný a lze ho ručně nastavit.
Tlačítka pro ovládání klimatizace a tepelného komfortu byste hledali v autě marně. Vše je v displeji. Nastavení teploty je ve výchozím stavu zobrazené vždy na dolním panelu a další zkratky pro zapnutí vyhřívání sedaček nebo volantu si lze přidat. Většinou je to však na dvě kliknutí. U klimatizace ještě zmíním, že mě překvapilo, jak moc občas topí. Například jsem si nastavil 22 stupňů a vyloženě hřála.
Sekundární displej neboli „budíky“ za volantem nemá žádnou kapličku a mezi elektromobily vůbec není malý, nabízí úhlopříčku 10,25 palce. To se mi líbí, protože zde v naší výbavě není head up displej, ten má až vyšší výbava Excellence.
Infotainment
Když už jsem načal samotné displeje, pojďme si také říct, co má auto a jeho infotainment za systém. Je jím Android. A není to nějaký Android Automotive, je to úplně obyčejný Android AOSP určený primárně pro mobily a tablety. Ničemu to ale nevadí, jelikož si ho výrobce přizpůsobil. Podle některých zahraničních informací lze do auta nějakým způsobem dostat i APK instalační soubory, ale úplně jednoduché to není a nepouštěl jsem se do toho.
BYD Seal jsme testovali se softwarem ve verzi 1.4, což byla v době testování nejnovější dostupná verze na našem trhu. Dokonce jsem auto během testování aktualizoval a trochu mě zaujalo, že na mě informace o aktualizaci vyskočila za jízdy a já ji musel během jízdy odložit. Na jiných vozech jiných značek vám toto za jízdy nevyskakuje. Update pak ale proběhl v pohodě, dokonce přišlo do aplikace v mobilu notifikace, že je hotovo.
Zpátky ještě k samotnému infotainmentu. Ten funguje velmi svižně, což musím pochválit. Obsahuje také několik aplikací, přičemž pár dalších lze doinstalovat. V obchodě s aplikacemi toho zatím moc není, ale můžete mít třeba prohlížeč, YouTube, Spotify Amazon Music, Calm Radio, Zoom nebo hry BYD Arcade. YouTube se jistě hodí a v prohlížeči si lze pustit i další videa. Zkoušel jsem třeba Netflix, ten mi ale nechtěl přehrávat videa.
Máme tu však i plnou podporu pro bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto. Používal jsem především CarPlay a spojení s telefonem bylo bez problémů. Jen občas to chtělo potvrdit výběr telefonu, že ho auto nepřipojilo hned automaticky.
V autě je také vestavěná navigace využívající Google Mapy. Ta funguje také velmi dobře a umí plánovat trasu i s nabíjecími stanicemi v závislosti na stavu kapacity baterie. To se jistě může hodit. Nepotěší ale fakt, že neumí česky, a to samé lze říci o aplikace manuál. To je pouze v angličtině. Na druhou stranu je to možná dobře, zbytek auta je totiž v češtině a překlad je opravdu špatný. Kolikrát jsem hodně dlouho přemýšlel, co daná položka má vůbec dělat. Věci jako „teplá připomínka“ vás pak naopak pobaví.
Aplikace BYD a digitální klíč
Pro dálkové ovládání auta je k dispozici aplikace BYD. My ji testovali na iOS. Potěšující zprávou je možnost si auto vyhřát/vychladit předem. Samozřejmostí je možnost auto problikat, zamknout nebo ho zobrazit na mapě.
V rámci aplikace lze pak přidat také digitální klíč přímo do nativní Apple peněženky. Pak stačí iPhone přiložit k zrcátku, kde je NFC čip, a auto se odemkne. Pro nastartování stačí mít iPhone u sebe. Nemusíte tak vůbec nosit klíček od auta. Není to žádná novinka, ale je fajn, že to nabízí i BYD.
V aplikaci mi jinak schází nějaké pokročilejší zobrazení spotřeby. Vidíte pouze spotřebu za posledních 50 km a komulativní. To je vše.
Asistenti
Samozřejmostí je hlídání maximální rychlosti, to už je ostatně v Evropské unii povinná výbava. Naštěstí oproti jiným vozům je zde upozornění zvukovým signálem opravdu velmi decentní. Ne, že bych chtěl občas jezdit rychleji, bohužel to občas rychlost nevyhodnotí správně. Ale to se děje snad u všech aut. Naopak s BYD Seal se celkově jezdí velmi příjemně. Žádný otravný asistent co by vám sahat na volant tu není.
Máme tu adaptivní tempomat, přičemž držení v pruhu jsem si musel v nastavení nejprve ručně zapnout. Automatické parkování tu není, ale za to tu máme 360 stupňovou kameru. Při parkování tak vidíte kompletně vše kolem sebe a líbí se mi, že vám auto ukazuje vzdálenost i v centimetrech. Při parkování mě překvapil příjemná detail, Seal natáčí zrcátka dolů. Naopak mě nepotěšil fakt, že při zařazení dopředu se vypne kamera (přitom auto přední kameru má).
Nabíjení a spotřeba
Baterie nabízí kapacitu 82,5 kWh a výrobce udává dle standardu WLTP až 570 kilometrů. To je samozřejmě teorie v ideálních podmínkách. Teď v zimě je navíc spotřeba ještě vyšší jako už to tak u elektromobilů bývá. V praxi jsem se tak při nynějším počasí pohyboval spíše na hodnotě kolem 20 kWh/100 km. Když jsem auto nešetřil, měl aktivní sport režim a projel ho částečně i na dálnici, tak se spotřeba blížila spíše k 22 kWh/100 km.
Realistický dojezd se tak v mém případě pohyboval kolem 300-400 km, v závislosti na stylu jízdy, klimatu, topení/klimatizaci a prostředí (město/dálnice).
Nabíjení pak probíhá maximálně výkonem 150 kW. To jsem také vyzkoušel na jedné rychlonabíječce. Za 30 minut a 44 sekund jsem dobil přesně 54,5 kWh. Procentuálně jsem se dostal z 16 na 74 procent. Z počátku nabíjení jsem pozoroval dobíjecí výkon kolem 120 kW, pak při 50% kapacity baterie jsem nejvíce zpozoroval 144,3 kW.
Jízdní vlastnosti
Jezdit s BYD Seal je prostě zábava, podobně jako s většinou elektromobilů. Tady mě to ale speciálně bavilo, auto výborně drží na silnici a je to prostě takový sporťák. Akcelerace je i v námi testované verzi s pohonem pouze zadních kol skvělá, výrobce uvádí zrychlení z 0 na 100 km/h přibližně 5,9 sekundy. Čtyřkolka pak nabízí zrychlení za 3,8 sekundy, má však o něco nižší dojezd.
Podvozek je sportovnější, není ale nějak přehnaně tuhý. BYD Seal jsme testovali na 19palcových kolech, jiná se oficiálně ani u nás nenabízí. Jelikož jezdím Octavii se stejně velkými koly, nebyl pro mě projev nějaké překvapení a byl velmi podobný, možná o maličko lepší.
Auto je tiché při nižších rychlostech, a i to nejen vevnitř ale i z venku. Skoro mi přišlo, že nevydává ani žádný výrazný umělý zvuk. Lidé mi také více skákali pod kola, protože mě prostě neslyšeli. Pokud však jedete rychle na dálnici, hluk v kabině už slyšet je.
Jistou zajímavostí pak je fakt, že auto nemá žádnou možnost jen zapnout infotaiment (neboli zapalování). Jakmile vypnete motor, zhasne úplně všechno včetně všech displejů.
Zhodnocení
BYD Seal ve mně ve finále zanechal jednoznačně pozitivní dojmy. Kvalita zpracování interiéru je výborná, jezdit s autem je pak radost. Je to takový elektrický sporťák. K tomu patří ale také menší nevýhody, jako je třeba menší kufr. Nepotěší absence matrix LED světlometů v této cenové kategorii, máme tu ale zase třeba ventilování (klimatizaci) sedaček. Osobně mi v testované výbavě chyběl také head up displej nebo automatické parkování.
Naopak pochválit musím plynulost a rychlost infotaimentu, který má i několik zajímavých funkcí, jako je karaoke nebo možnost sledovat YouTube. Jen jeho překlad by si zasloužil vylepšit a dodělat. Reálný dojezd v zimě je nižší, bude tak záležet na vás, zda si s 300-400 km vystačíte.
Základní cenovka BYD Seal v Česku startuje za námi testovanou výbavu na 1 148 000 Kč.
Klady
- skvělý design a zpracování,
- vysoký komfort při jízdě,
- rychlý a plynulý infotainment,
- dostatek prostoru v interiéru,
- solidní akcelerace a jízdní vlastnosti.
Zápory
- menší kufr, protože je to sedan,
- absence matrix LED světlometů,
- pomalé elektronické otevírání kufru,
- překlad infotainment do češtiny.
