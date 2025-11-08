Perplexity přináší prohlížeč Comet na Android: AI asistent, který mění mobilní prohlížení

Zdroj: Perplexity
AI prohlížeč Comet od společnosti Perplexity míří konečně i na Android. V beta verzi slibuje produktivnější a inteligentnější práci s webem, přičemž se nesnaží být jen dalším prohlížečem, ale osobním asistentem pro každodenní úkoly.
Comet přichází na Android
Mobilní verze Comet se zaměřuje na propojení umělé inteligence s každodenními činnostmi. Uživatelé mohou jednoduše klást otázky, shrnovat webový obsah, psát e-maily nebo automatizovat výzkumné úkoly – a to vše bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Prostředí aplikace je navrženo s důrazem na zadávání otázek místo tradičního zadávání URL adres. Tato filozofie odpovídá širší strategii Perplexity: vytvořit nativní prostředí pro AI surfování, které působí přirozeně i na mobilních zařízeních.
Beta verze zahrnuje widgety na domovské obrazovce, doporučené otázky a přizpůsobitelná nastavení, kde si můžete zapnout blokování reklam a sledovacích skriptů. Vše je navrženo tak, aby prohlížení bylo nejen rychlé, ale i bezpečné a soukromé.
První testeři hlásí plynulý chod aplikace, i když některé pokročilé funkce známé z desktopové verze zatím chybí. Například automatizace úloh na pozadí a hlubší návrhy založené na uživatelském chování jsou zatím ve vývoji. Očekává se však, že se do mobilní verze postupně dostanou, jakmile vývojáři zapracují zpětnou vazbu od uživatelů.
Konkurence roste a s ní i obavy o soukromí
Perplexity staví Comet jako alternativu k prohlížeči Chrome. Firma dokonce jedná s výrobci mobilních telefonů o možnosti předinstalace Cometu s cílem oslovit desítky až stovky milionů uživatelů. Vzhledem ke konkurenci však nebude mít snadnou pozici.
Mezi další hráče na poli AI prohlížečů patří například ChatGPT Atlas od OpenAI, Dia od The Browser Company nebo nová funkce Gemini AI integrovaná do Google Chrome. Bitva o to, kdo nabídne nejinteligentnější způsob prohlížení internetu, se výrazně zostřuje.
Zároveň se však objevují i bezpečnostní a etické otázky. Výzkum odhalil možné zranitelnosti, které by mohly útočníkům umožnit zneužít AI pomocí škodlivých URL. CEO společnosti Aravind Srinivas navíc přiznal, že Comet sleduje chování uživatelů při prohlížení pro účely cílené reklamy. To vyvolává obavy u uživatelů, kteří hledají nástroje s důrazem na soukromí.
Kdy bude Comet dostupný pro všechny?
Zatím není jasné, kdy bude Comet oficiálně uveden jako stabilní aplikace pro širokou veřejnost. Rozšíření beta testování ale naznačuje, že by k tomu mohlo dojít brzy. Pokud se společnosti podaří odstranit technické i etické překážky, mohla by Comet výrazně změnit způsob, jakým přistupujeme k webu – především na mobilních zařízeních.
