Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15

Firmu OnePlus si pamatuji jako takového jednorožce své doby, kdy přicházela zpočátku s jedním mobilem za rok a pokaždé se snažila naslouchat komunitě. I její marketingový slogan byl velmi chytlavý („Zabiják top modelů“). Od té doby uplynulo celé moře času a dnes se jedná o subznačku Oppo, takže podobnosti mezi mobily jsou patrné. Minulý rok byl uveden model OnePlus 13 a marně byste hledali OnePlus 14. Firma přeskočila jedno číslo a máme zde rovnou OnePlus 15. Jaká je tato novinka? Na to se dnes zaměříme.
Recenze OnePlus 15 – Král je mrtev, nechť žije král
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
