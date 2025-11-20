Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15 PODCAST

Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15
2025-11-20T18:06:17+01:00
• 20. 11. 2025#Podcast

Tolik šťávy... Zdroj: Dotekomanie.cz

Firmu OnePlus si pamatuji jako takového jednorožce své doby, kdy přicházela zpočátku s jedním mobilem za rok a pokaždé se snažila naslouchat komunitě. I její marketingový slogan byl velmi chytlavý („Zabiják top modelů“). Od té doby uplynulo celé moře času a dnes se jedná o subznačku Oppo, takže podobnosti mezi mobily jsou patrné. Minulý rok byl uveden model OnePlus 13 a marně byste hledali OnePlus 14. Firma přeskočila jedno číslo a máme zde rovnou OnePlus 15. Jaká je tato novinka? Na to se dnes zaměříme.

Recenze OnePlus 15 – Král je mrtev, nechť žije král

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

ChatGPT za 100 Kč & Operátorský bizár

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

