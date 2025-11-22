WhatsApp konečně nabídne podporu více účtů na jednom zařízení s iOS

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp přináší dlouho očekávanou novinku, která usnadní život mnoha uživatelům. Podporu více účtů na jednom zařízení s iOS. Meta tuto funkci začala testovat ve verzi aplikace dostupné přes TestFlight, a její dostupnost v běžné verzi už pravděpodobně není daleko.
Dva účty na iOS v aplikaci WhatsApp
Doposud bylo nutné používat různé triky, jako například instalaci aplikace WhatsApp Business, pokud jste chtěli spravovat více účtů současně. Nativní podpora více účtů však toto omezení odstraňuje. Nyní budete moci v rámci WhatsApp přepínat mezi dvěma účty přímo.
Jak uvádí WABetaInfo, někteří testeři již v nastavení aplikace objevili novou sekci „Seznam účtů“, případně samostatné tlačítko vedle QR kódu. Právě zde mohou přidat nový účet, a to bez nutnosti druhého zařízení nebo použití alternativní aplikace.
Jak funguje přidání účtu
WhatsApp aktuálně podporuje přidání dvou účtů. Přidaný účet může být:
- zcela nový – s telefonním číslem, které dosud nebylo na WhatsApp použito;
- již existující – například účet z WhatsApp Business nebo jiného zařízení;
- „doprovodný účet“, propojený pomocí QR kódu s jiným telefonem.
Po propojení se nový účet automaticky synchronizuje – včetně zpráv a nastavení – s hlavním zařízením. Celý proces je navržen tak, aby byl maximálně flexibilní a umožnil efektivní správu více čísel pod jedním rozhraním.
Oddělené nastavení a přehledné notifikace
Každý účet si uchová vlastní historii chatu, zálohování, notifikace a nastavení zvuků. To znamená, že přepínání mezi účty nebude znamenat ztrátu osobních preferencí nebo promíchání zpráv. Navíc při doručení oznámení WhatsApp jasně označí, ze kterého účtu zpráva pochází, což pomůže předejít zmatkům.
Kdy bude funkce dostupná? Zatím není známo přesné datum, kdy bude podpora více účtů dostupná pro všechny uživatele. Testování je ale již v pokročilé fázi, takže se očekává, že novinka dorazí v příštích týdnech.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře