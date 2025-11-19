Apple chystá změnu ve vydávání iPhonů: od příštího roku přinese dvoufázový cyklus a nové modely

Zdroj: Apple
Apple plánuje jednu z největších změn v celé jeho historii. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg firma připravuje nové typy zařízení, změnu harmonogramu uvedení na trh a také rozšíření celkového portfolia, aby lépe reagovala na tlak konkurence a vyrovnala se s výzvami v oblasti umělé inteligence.
Apple novinky: iPhone Air, skládací iPhone i zakřivený model
Apple v příštích třech letech uvede novou generaci iPhone Air, skládací iPhone a také prémiový model s výrazně zakřiveným displejem a fotoaparátem pod displejem, jehož příchod se očekává v roce 2027. Model iPhone Air bude sloužit jako experimentální platforma která bude sdílet technologie a konstrukční prvky se skládacím iPhonem. Má napomoci vývoji kompaktních komponent a ověřit si výrobní procesy před uvedením skládacího zařízení na trh.
Podle zprávy Gurmana Apple nepočítá s masivním marketingem pro iPhone Air, protože jeho cílem není vysoký prodej, ale testování technologií a dodavatelských řetězců. Odhady uvádějí, že by mohl tvořit jen 6–8 % celkových prodejů iPhonů.
Dvoufázový plán vydávání iPhonů od roku 2026
Zásadní novinkou je přechod na dvoufázový cyklus vydávání iPhonů, který začne v roce 2026. Apple tím chce rozložit zátěž mezi jednotlivé části roku, lépe cílit marketing, rozlišit prémiové a dostupnější modely a zvýšit pružnost vůči konkurenci.
Podzimní vlna (2026):
- iPhone 18 Pro,
- iPhone 18 Pro Max,
- skládací iPhone.
Jarní vlna (2027):
- iPhone 18,
- iPhone 18e,
- aktualizovaný iPhone Air.
Tento nový přístup by měl firmě umožnit rovnoměrnější rozložení příjmů, lepší plánování výroby a větší kontinuitu v uvádění nových technologií.
Další novinky pro rok 2026
Apple plánuje na první polovinu roku 2026 také uvedení:
- iPhonu 17e,
- nových zařízení pro chytrou domácnost,
- aktualizovaných Maců a iPadů.
Podzim 2026 pak přinese výše zmíněné high-end modely, nové Apple Watch a další generace Mac zařízení.
Kromě hardwaru se změny dotknou i softwaru – například aktualizace iOS 26.4 s novou verzí Siri bude také rozdělená podle nové časové osy.
Nová strategie potvrzuje, že Apple chce aktivně reagovat na výzvy trhu, a zároveň si udržet dominantní postavení. Střídavé uvádění prémiových a základních modelů může zlepšit uživatelská očekávání, nabídnout širší výběr v kratších intervalech a také rozprostřít zájem médií a trhu do více vln.
