Apple chystá změnu ve vydávání iPhonů: od příštího roku přinese dvoufázový cyklus a nové modely

2025-11-19T18:00:27+01:00
• 19. 11. 2025#iOS #Smartphony

Zdroj: Apple

Apple plánuje jednu z největších změn v celé jeho historii. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg firma připravuje nové typy zařízení, změnu harmonogramu uvedení na trh a také rozšíření celkového portfolia, aby lépe reagovala na tlak konkurence a vyrovnala se s výzvami v oblasti umělé inteligence.

Apple novinky: iPhone Air, skládací iPhone i zakřivený model

Apple v příštích třech letech uvede novou generaci iPhone Air, skládací iPhone a také prémiový model s výrazně zakřiveným displejem a fotoaparátem pod displejem, jehož příchod se očekává v roce 2027. Model iPhone Air bude sloužit jako experimentální platforma která bude sdílet technologie a konstrukční prvky se skládacím iPhonem. Má napomoci vývoji kompaktních komponent a ověřit si výrobní procesy před uvedením skládacího zařízení na trh.

Podle zprávy Gurmana Apple nepočítá s masivním marketingem pro iPhone Air, protože jeho cílem není vysoký prodej, ale testování technologií a dodavatelských řetězců. Odhady uvádějí, že by mohl tvořit jen 6–8 % celkových prodejů iPhonů.

Dvoufázový plán vydávání iPhonů od roku 2026

Zásadní novinkou je přechod na dvoufázový cyklus vydávání iPhonů, který začne v roce 2026. Apple tím chce rozložit zátěž mezi jednotlivé části roku, lépe cílit marketing, rozlišit prémiové a dostupnější modely a zvýšit pružnost vůči konkurenci.

Podzimní vlna (2026):

  • iPhone 18 Pro,
  • iPhone 18 Pro Max,
  • skládací iPhone.

Jarní vlna (2027):

  • iPhone 18,
  • iPhone 18e,
  • aktualizovaný iPhone Air.

Tento nový přístup by měl firmě umožnit rovnoměrnější rozložení příjmů, lepší plánování výroby a větší kontinuitu v uvádění nových technologií.

iPhone Air 7 6000x3368x

Další novinky pro rok 2026

Apple plánuje na první polovinu roku 2026 také uvedení:

  • iPhonu 17e,
  • nových zařízení pro chytrou domácnost,
  • aktualizovaných Maců a iPadů.

Podzim 2026 pak přinese výše zmíněné high-end modely, nové Apple Watch a další generace Mac zařízení.

Kromě hardwaru se změny dotknou i softwaru – například aktualizace iOS 26.4 s novou verzí Siri bude také rozdělená podle nové časové osy.

Nová strategie potvrzuje, že Apple chce aktivně reagovat na výzvy trhu, a zároveň si udržet dominantní postavení. Střídavé uvádění prémiových a základních modelů může zlepšit uživatelská očekávání, nabídnout širší výběr v kratších intervalech a také rozprostřít zájem médií a trhu do více vln.

Zdroj: fonearena.com

