Byla to jen otázka času, Google Vyhledávání v režimu AI dostane reklamy

Zdroj: Dotekomanie.cz
V říjnu jsme se dočkali i my v České republice nového režimu AI v rámci Google vyhledávání. V podstatě se jedná o Gemini postavené na obsahu z internetu, přičemž s představením Gemini 3 došlo na rozšíření možností. Funkce se chová skoro jako běžný chatbot pro každého, ale jedna věc chyběla.
Google AI vyhledávání přichází do Česka jako Režim AI
Google na reklamy nezapomněl
Samotný režim AI ve Vyhledávání se snaží poskytnout širší kontext a jasnější výsledky založené na mnoha zdrojích. Google novinku prezentuje tak, že díky AI nemusíte procházet mnoho odkazů, odpověď dostanete v jednom výsledku. Má to dopad na návštěvnost webů, ale současně to není nejrychlejší cesta, a to zejména pro jednoduché vyhledávání.
Současně režim AI neobsahuje reklamy a dá se říci, že Google na tom prodělává. Bylo tedy jen otázkou času, než Google zakomponuje reklamy. Nyní začíná testovat zobrazení, jak můžete vidět níže na obrázku. Sponzorované odkazy jsou označené a zatím tedy víme jen o textové podobě.
Google si pohrává s touto možností, jelikož nemůže provozovat tuto možnost donekonečna zadarmo. Zřejmě se dočkáme i dalších typů reklam a možná se testují i různé podoby. I tak vždy bude reklama označena. Dle dostupných informací se reklamy začnou u uživatelů zobrazovat ještě tento rok. Google zde zapojí asi i AI, aby reklama byla co nejvíce relevantní vůči tomu, co uživatel hledá.
Dá se očekávat, že se tato novinka nesetká s kladnými ohlasy, ale na druhou stranu Google takto nebude prodělávat na provozu jako konkurence.
Zdroje: x.com, androidheadlines.com, engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Tipy na Alza Black Friday: Doplňte si technologické příslušenství se slevami až 60 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře