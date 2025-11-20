O2 a Ministerstvo obrany budou spolupracovat na rozvoji privátních mobilních sítí

O2 a AČR - Memorandum o spolupráci
V dnešní době se nemalé prostředky investují do obrany a nejrůznějších technologií s cílem zvýšit bezpečnost, obranyschopnost a podobně. S tím jsou spojeny i moderní technologie, kde hraje velkou roli i samotná možnost komunikace. K tomu je ale zapotřebí zajistit potřebné možnosti. Právě privátní mobilní sítě toto mohou nabídnout. V této oblasti došlo k posunu, jelikož O2 a Ministerstvo obrany podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti mobilních privátních sítí.
Privátní mobilní sítě
Standardní mobilní sítě nabízí mnoho výhod, ale někdy je nutné klást větší důraz na bezpečnost a mobilitu. Proto se nabízí mobilní privátní sítě, které mohou fungovat nezávisle a také i bez připojení k internetu. Takto se stávají prakticky uzavřenou infrastrukturou sloužící nejen pro běžnou komunikaci, ale v případě 4G a 5G i pro přenos velkých datových objemů, případně nabízí nízké zpoždění. Navíc se mohou používat i pro drony a podobná zařízení.
Právě O2 spolupracuje s Ministerstvem obrany na využití takových technologií, přičemž nedávno proběhlo dvoutýdenní testování u Lipníku nad Bečvou, kde byl ověřen provoz tzv. 5G SA (Stand Alone) privátní sítě a její propojení s armádní infrastrukturou. Vzhledem k tomu, že výsledky jsou příznivé a ukazují, že lze zajistit komunikaci mezi velitelskými jednotkami, drony, robotickými vozidly i pozemní technikou, je další spolupráce nasnadě.
„Vyzkoušeli jsme přenos pomocí milimetrových vln, rozšíření pokrytí dálkově řízenými vozy i připojení kamer s vysokým rozlišením. Testování potvrdilo, že 5G technologie, a zvláště pak privátní sítě mají v armádním prostředí své místo – jsou rychlejší než satelitní spojení, v některých oblastech levnější než tradiční vojenská technika a umožňují přenos obrazu i dat v reálném čase,“ uvedl ředitel ICT sales v O2 Tomáš Linhart.
Spolupráce je výhodná pro obě strany, jelikož O2 získá cenné zkušenosti, i možnost testování v náročných podmínkách. Celý projekt ale není jen o obranyschopnosti. Využije se také v krizových situacích nebo živelných pohromách, kdy i v případě narušení nebo přetížených veřejných mobilních sítí budou mít příslušené jednotky komunikační schopnosti.
„Privátní 5G sítě jsou cestou k větší suverenitě i rychlejší pomoci. Umožní nám lépe, rychleji i bezpečněji řídit a chránit klíčové komunikační infrastruktury. Díky tomu dokážeme poskytnout spojení i dalším složkám záchranného systému. Ty tak mohou fungovat spolehlivě a nezávisle na veřejných operátorech i v případě mimořádných událostí,“ uvedl generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce KIS MO.
Zdroj: Tisková zpráva
