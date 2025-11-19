ChatGPT stále vede, ale Google Gemini rychle dohání, ukazují data o návštěvnosti

Zdroj: 9to5mac
Téměř tři roky po svém uvedení zůstává ChatGPT lídrem trhu generativní umělé inteligence, ale konkurence výrazně posiluje. Zejména Google Gemini v posledních měsících zaznamenává prudký růst, jak ukazují čerstvá data společnosti Similarweb, sdílená na sociální síti X.
ChatGPT klesá, Gemini roste, ukazují průzkumy
Na začátku roku 2023 měl ChatGPT podle Similarwebu 86,6 % podílu na webové návštěvnosti mezi deseti největšími AI platformami. Tento údaj vyjadřuje relativní návštěvnost jednotlivých platforem v rámci celkového provozu v segmentu generativní AI – zjednodušeně řečeno, jak velký díl návštěvníků si jednotlivé služby ukrojily.
V té době Gemini (tehdy ještě Bard) držel pouhých 5,6 %. Pak ale nastoupil DeepSeek, jehož popularita v druhé polovině roku 2024 raketově vzrostla. Šest měsíců zpět tak Gemini krátkodobě ztratil druhou příčku – DeepSeek měl 6,1 %, zatímco Gemini 5,9 %.
Gemini se vrací do hry a posiluje
Zatímco zájem o DeepSeek začal v roce 2025 rychle opadat (aktuálně má pouze 3,9 %), Gemini pokračoval v růstu. Před třemi měsíci již dosáhl 8,6 % podílu, o měsíc později pak 12,9 %. Ve stejném období ChatGPT klesl na 74,1 %, což je pokles o více než 12 procentních bodů během jednoho roku.
Tyto změny ukazují nejen zpomalující dominanci OpenAI, ale i to, že uživatelé hledají alternativy. Gemini těží nejen ze silné značky Googlu, ale i z rychlého vývoje modelů Gemini 1.5 a jejich integrace do služeb, jako je NotebookLM, Android nebo Workspace.
Trh se mění a s ním i očekávání uživatelů
Kromě Google a OpenAI se o pozornost veřejnosti ucházejí i další hráči: Meta (s Llama), Anthropic (Claude), Microsoft (Copilot) a Perplexity. Každý z nich přináší odlišné přístupy k funkcím, integraci i monetizaci AI technologií. Už nejde jen o konverzaci s chatbotem, ale o to, jak dobře se AI propojí s každodenními nástroji od vyhledávání přes produktivitu až po osobní asistenty.
