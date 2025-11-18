Google představil Gemini 3 – méně lichotek, stručnější a chytřejší

Google představil Gemini 3 – méně lichotek, stručnější a chytřejší
2025-11-18T18:00:15+01:00
• 18. 11. 2025#AI

Zdroj: Google

Souboj AI pokračuje a po uvedení ChatGPT 5.1 zde máme odpověď od Googlu v podobě Gemini 3. Zde jde společnost více do hloubky a interaktivity, kromě jiného.

ChatGPT ve verzi 5.1 je nyní chytřejší, přirozenější a přizpůsobivější než kdy dřív

Gemini 3

V tuto chvíli jsme se dočkali představení Gemini 3, ale samotné nasazení bude spíše postupné napříč všemi platformami, službami a aplikacemi. Google začíná vydáním prvotní verze Gemini 3 Pro. Nechybí  Gemini 3 Deep Think s vylepšeným uvažováním. Samozřejmě nechybí porovnání s ostatními modely v rámci benchmarku, kde Gemini 3 dominuje, zejména v porovnání s dosavadním Gemini 2.5.

gemini 3 table final HLE Tools on 2420x2212x

Zdroj: Google

Google jakoby vyslyšel některé uživatele a místo lichotek a klišé se začnou nabízet stručnější a přímější odpovědi. Zde je doslova uvedeno, že nový model sděluje to, co co potřebujete slyšet, ne co chcete slyšet. To může mít i pozitivní dopad na samotné používání všech služeb.

Zapracovalo se také na tzv. vibe codingu, tedy možnosti naprogramovat nebo vytvořit v podstatě cokoliv bez nutné znalosti jazyků a podobně. Další vylepšení je v plánování a také v agentech. Nově se také nabízí generování UI, tedy že si budete moci nechat vytvořit například vzhled webové stránky jen za pomocí promptů (příkazů pro AI). Interaktivní prvky zamíří i do vyhledávání

Celkově Gemini 3 vypadá jako značný posun v této oblasti, ale teprve až samotné zkušenosti uživatelů a vývojářů jasně naznačí, jestli se jedná o velký nebo menší krok kupředu. Zatím to ale vypadá na velmi dobré vylepšení. Google dodává, že v následujících týdnech se představí další možnosti a vylepšení.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

