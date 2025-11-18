Google představil Gemini 3 – méně lichotek, stručnější a chytřejší

Zdroj: Google
Souboj AI pokračuje a po uvedení ChatGPT 5.1 zde máme odpověď od Googlu v podobě Gemini 3. Zde jde společnost více do hloubky a interaktivity, kromě jiného.
Gemini 3
V tuto chvíli jsme se dočkali představení Gemini 3, ale samotné nasazení bude spíše postupné napříč všemi platformami, službami a aplikacemi. Google začíná vydáním prvotní verze Gemini 3 Pro. Nechybí Gemini 3 Deep Think s vylepšeným uvažováním. Samozřejmě nechybí porovnání s ostatními modely v rámci benchmarku, kde Gemini 3 dominuje, zejména v porovnání s dosavadním Gemini 2.5.
Google jakoby vyslyšel některé uživatele a místo lichotek a klišé se začnou nabízet stručnější a přímější odpovědi. Zde je doslova uvedeno, že nový model sděluje to, co co potřebujete slyšet, ne co chcete slyšet. To může mít i pozitivní dopad na samotné používání všech služeb.
Zapracovalo se také na tzv. vibe codingu, tedy možnosti naprogramovat nebo vytvořit v podstatě cokoliv bez nutné znalosti jazyků a podobně. Další vylepšení je v plánování a také v agentech. Nově se také nabízí generování UI, tedy že si budete moci nechat vytvořit například vzhled webové stránky jen za pomocí promptů (příkazů pro AI). Interaktivní prvky zamíří i do vyhledávání
Celkově Gemini 3 vypadá jako značný posun v této oblasti, ale teprve až samotné zkušenosti uživatelů a vývojářů jasně naznačí, jestli se jedná o velký nebo menší krok kupředu. Zatím to ale vypadá na velmi dobré vylepšení. Google dodává, že v následujících týdnech se představí další možnosti a vylepšení.
