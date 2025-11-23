Chytré hodinky nově v obchodech – pro piloty, luxusní, dětské, i cenově dostupné

2025-11-23T13:35:55+01:00
• 23. 11. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin D2 Air X15

Po nějaké době zde máme pokračování hodinek pro piloty od Garminu, cenově spadají do vyšší kategorie, ale nabízí se k tomu patřičné funkce a zpracování.

HEUREKAGarmin D2 Air X15 na Heureka.czGarmin D2 Air X15Cena od 16 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

af02eeae 3faf 4612 bee2 cdc0ffea9e8e 0x0x

Garmin D2 Mach 2

Současně se v českých obchodech objevuje model D2 Mach 2, kde je cena ještě vyšší, ale také jsou zde dražší materiály, jako je safír a titan. Navíc i po designové stránce vypadají netradičně a elegantně.

HEUREKAGarmin D2â„¢ Mach 2 51 mmk 010-02905-31 na Heureka.czGarmin D2â„¢ Mach 2...Cena od 39 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin D2â„¢ Mach 2 47 mm 010-02904-31 na Heureka.czGarmin D2â„¢ Mach 2...Cena od 37 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

caaef47c 3cf7 464d a315 1e66fea1e564 1600x1600x

Carneo GuardKid+ 4G Ultra 2nd gen.

Skočíme nyní do nižší cenové kategorie, i zaměření. Carneo GuardKid+ 4G Ultra 2nd gen. jsou dětské hodinky s rodičovskými funkcemi a také mobilním připojením. Samozřejmě nechybí přední kamera, ostatně se spíše jedná o malý mobil na zápěstí pro děti.

HEUREKAALZACarneo GuardKid+ 4G Ultra 2nd gen. na Heureka.czCarneo GuardKid+ 4G Ultra...Cena od 3 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

8b561d90 7a83 4614 8c41 6371d5801f1d 1600x1600x

ARMODD Silentwatch 8 Pro

Zůstaneme ve stejné cenové hladině, jen se podíváme na běžnější hodinky ARMODD Silentwatch 8 Pro. Na první pohled nevypadají špatně a nabízí uzavřený systém, i tak mohou některé oslovit integrovanou GPS. Samozřejmě nechybí AMOLED displej a spousta sportovních režimů.

HEUREKAARMODD Silentwatch 8 Pro na Heureka.czARMODD Silentwatch 8 ProCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

3cd4e2df dd22 402f 8a17 7d9d99c9960f 0x0x

WG Airflex One

Další levnější hodinky jsou WG Airflex One, které mají AMOLED displej a umožňují měření spánku, tepu a okysličení krve. Na jedno nabití mají vydržet 3 až 7 dnů.

winner group chytre hodinky wg airflexone big ies93710682 771x792x

Denver SWC-195B

Cenově zamíříme ještě níž s hodinkami Denver SWC-195B, kde se také nabízí AMOLED displej. Mohou zaujmout robustnější konstrukcí. Na jedno nabití mají vydržet 7 dnů používání.

HEUREKADenver SWC-195B na Heureka.czDenver SWC-195BCena od 1 199 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

32f299d4 9d96 4219 8aa3 4008b1b71276 1600x1600x

COLMI P86

Hodinky COLMI P86 jsou dnes nejlevnější v tomto výběru novinek. Ačkoli cena padá pod 700 Kč, tak je zde AMOLED displej. Kromě měření tepu umí monitorovat i okysličení krve.

HEUREKACOLMI P86 na Heureka.czCOLMI P86Cena od 683 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5e058d96 59b3 4ecb a117 abdd06f42f19 1600x1600x

