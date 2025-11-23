Chytré hodinky nově v obchodech – pro piloty, luxusní, dětské, i cenově dostupné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin D2 Air X15
Po nějaké době zde máme pokračování hodinek pro piloty od Garminu, cenově spadají do vyšší kategorie, ale nabízí se k tomu patřičné funkce a zpracování.HEUREKAGarmin D2 Air X15Cena od 16 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin D2 Mach 2
Současně se v českých obchodech objevuje model D2 Mach 2, kde je cena ještě vyšší, ale také jsou zde dražší materiály, jako je safír a titan. Navíc i po designové stránce vypadají netradičně a elegantně.HEUREKAGarmin D2â„¢ Mach 2...Cena od 39 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin D2â„¢ Mach 2...Cena od 37 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Carneo GuardKid+ 4G Ultra 2nd gen.
Skočíme nyní do nižší cenové kategorie, i zaměření. Carneo GuardKid+ 4G Ultra 2nd gen. jsou dětské hodinky s rodičovskými funkcemi a také mobilním připojením. Samozřejmě nechybí přední kamera, ostatně se spíše jedná o malý mobil na zápěstí pro děti.HEUREKAALZACarneo GuardKid+ 4G Ultra...Cena od 3 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
ARMODD Silentwatch 8 Pro
Zůstaneme ve stejné cenové hladině, jen se podíváme na běžnější hodinky ARMODD Silentwatch 8 Pro. Na první pohled nevypadají špatně a nabízí uzavřený systém, i tak mohou některé oslovit integrovanou GPS. Samozřejmě nechybí AMOLED displej a spousta sportovních režimů.HEUREKAARMODD Silentwatch 8 ProCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
WG Airflex One
Další levnější hodinky jsou WG Airflex One, které mají AMOLED displej a umožňují měření spánku, tepu a okysličení krve. Na jedno nabití mají vydržet 3 až 7 dnů.
Denver SWC-195B
Cenově zamíříme ještě níž s hodinkami Denver SWC-195B, kde se také nabízí AMOLED displej. Mohou zaujmout robustnější konstrukcí. Na jedno nabití mají vydržet 7 dnů používání.HEUREKADenver SWC-195BCena od 1 199 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
COLMI P86
Hodinky COLMI P86 jsou dnes nejlevnější v tomto výběru novinek. Ačkoli cena padá pod 700 Kč, tak je zde AMOLED displej. Kromě měření tepu umí monitorovat i okysličení krve.HEUREKACOLMI P86Cena od 683 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
