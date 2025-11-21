Zápolení v oblasti obrazových senzorů se rozjíždí naplno: LOFIC senzory by měly být rozšířeny od příštího roku

Samsung Galaxy S22+; zdroj: Dotekománie.cz
LOFIC senzory, tedy senzory s bočním integračním kondenzátorem (Lateral Overflow Integration Capacitor), začnou být v mobilních telefonech široce nasazovány od roku 2026. Technologie, která umožňuje efektivní zachycení přebytečného náboje z fotodiod, výrazně zlepšuje dynamický rozsah, umožňuje single-expozici HDR a delší expoziční časy bez přepalů, čímž posouvá možnosti mobilní fotografie a videa na novou úroveň.
LOFIC senzory jako budoucnost špičkových mobilních fotoaparátů
Výrobci obrazových snímačů, jako jsou OmniVision, Sony, Samsung a nově také Apple, se na tuto technologii intenzivně připravují. OmniVision již LOFIC použil v senzoru OV50K u modelu Honor Magic6 Ultimate a nedávno představil nový 1″ snímač OV50X s podporou 8K HDR videa. Vivo ve spolupráci s OmniVision chystá brzké nasazení v dalších modelech, i když konkrétní názvy zatím zveřejněny nebyly.
Sony plánuje uvést vlastní LOFIC senzor s velikostí 1/1.3″ koncem roku 2026, pravděpodobně pod označením LYT-838. Samsung připravuje senzor „ISOCELL HPA“ s rozlišením 200 MP a velikostí 1/1.1″, jehož uvedení se očekává na přelomu roků 2026 a 2027. Apple mezitím pracuje na vývoji vlastního LOFIC senzoru s cílovým rozlišením 100 MP, který má dorazit v roce 2027 nebo 2028.
Tato technologie ale nenajde uplatnění jen v mobilních zařízeních. LOFIC senzory se čím dál více začínají využívat také v automobilovém průmyslu, kde delší expoziční časy umožňují eliminovat blikání LED osvětlení, které je dnes běžné u vozidel i dopravního značení. To je důležité především pro asistenční systémy řidiče a kamerové systémy, které potřebují jasný a přesný obraz bez artefaktů způsobených umělým osvětlením.
Zprávy od Digital Chat Station potvrzují, že v letech 2026 – 2028 bude probíhat zásadní změna v konstrukci obrazových snímačů napříč mobilním i automobilovým průmyslem. Výrobci se předhánějí ve vývoji vlastních řešení a očekává se, že LOFIC se stane klíčovou součástí foto a video funkcí v budoucích top telefonech. Konkurence bude ostřejší než kdy dřív a technologie, která dříve figurovala spíše v experimentálních modelech, se stane běžným standardem špičkových zařízení.
Zdroj: gsmarena.com
