Telegram novinky: Živé streamy a Liquid Glass

Platforma Telegram nelení a opět představuje další novinky, ostatně není měsíce, kdy by nedošlo k nějakému vylepšení. Tentokrát se zaměřuje i na živé vysílání.
Platforma nebo sociální síť
Telegram umožňuje zveřejňování dočasných příběhů a nyní posouvá možnosti dále, jelikož se nabízí i živé streamování, tedy něco, co je spíše vlastní sociálním sítím. Zde je také možnost komentovat nebo i přispívat tvůrci digitální měnou. Ta se mimo jiné dá využít i pro zviditelnění komentáře.
Tentokrát si ale vývojáři dali trochu práci a samotné streamování nemusí být přímo z aplikace jako takové. Je zde podpora pro RTMP klíče, takže mohou použít aplikace jako OBS nebo XSplit na svém počítači.
Telegram nabízí možnost naplánování zprávy a také vytvoření upozornění, ale nyní se k tomu všemu přidává i možnost opakovaného poslání. Zde se nabízí jednou denně, ale lze nechat opakování i na každý rok.
Telegram mimo jiné pokračuje v budování své digitální ekonomiky. Nově přidává možnost aukce kolem nových dárků. Co asi bude praktičtější pro mnoho uživatelů, bude asi nový design u aplikace pro iOS, kde došlo na zakomponování Liquid Glass designu jako takového.
