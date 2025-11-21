Německý soud nařídil Googlu zaplatit 572 milionů eur za porušení antimonopolních pravidel

2025-11-21T16:00:48+01:00
• 21. 11. 2025#Android

Zdroj: Grok

Google čelí v Německu tvrdému verdiktu v jednom z nejvýznamnějších antimonopolních sporů posledních let. Soud rozhodl, že americký technologický gigant musí zaplatit pokutu ve výši 572 milionů eur kvůli zneužívání dominantního postavení v oblasti cenového srovnávání.

Google penalizován za neférové zvýhodňování vlastních služeb

Google je známý tím, že své vyhledávací služby neustále rozšiřuje. Vedle běžného vyhledávání nabízí i Google Flights, Google Shopping a další nástroje, které uživatelům umožňují pohodlně porovnávat ceny nebo hledat letenky. Právě zde však soudy našly problém. Upřednostňování vlastních nástrojů ve výsledcích vyhledávání poškozuje konkurenci.

Německé firmy Idealo a Producto, které rovněž provozují portály pro srovnávání cen, podaly na Google žalobu kvůli nekalé soutěži. Soud dal žalobcům za pravdu a přiznal jim náhradu škody v celkové výši 572 milionů eur: 465 milionů eur připadne společnosti Idealo a 107 milionů eur získá Producto.

Přestože se jedná o obrovskou sumu, je to jen zlomek toho, co společnosti původně požadovaly. Idealo původně uplatňovalo nárok ve výši 3,3 miliardy eur a avizovalo, že v právním boji proti Googlu hodlá pokračovat.

google app features on android and iphone 1680x840x

Zdroj: makeuseof

Vítáme, že soud pohnal Google k odpovědnosti. Ale důsledky samozvýhodňování přesahují přiznané odškodnění. Budeme dál bojovat, protože zneužívání trhu musí mít důsledky a nesmí se stát výnosným obchodním modelem,“ uvedl Albrecht von Sonntag, spoluzakladatel a CEO Idealo.

Opakovaný problém: Google a antimonopolní obvinění

Tato pokuta není pro Google žádnou novinkou. Společnost byla v minulosti opakovaně obviněna z narušování hospodářské soutěže napříč různými trhy. V poslední době se diskuze opět rozhořela kvůli AI souhrnům – nástroji, který ve výsledcích vyhledávání zobrazuje generované odpovědi bez nutnosti navštívit konkrétní web. Pro mnohé vydavatele to znamená pokles návštěvnosti a tím i příjmů.

Kvůli rostoucímu vlivu Googlu zaznívají také návrhy na rozdělení společnosti, případně na odprodej klíčových služeb, jako je Chrome. Ačkoliv k tomu zatím nedošlo, podobné případy mohou posílit tlak regulátorů a znovu otevřít diskuzi o strukturálním zásahu do společnosti.

Zdroj: androidheadlines.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

