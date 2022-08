Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #33 – Android 13, aktualizace, podcast, tarify a jiné novinky

MiniPodcast 16 – ohebné novinky a Google zbrojí proti Applu

Další díl minipodcastu je tady, tentokrát to bude ohebné. Povíme si totiž dvě novinky ze světa ohebných telefonů. To však není vše, řeč bude také o RCS zprávách, které Apple ignoruje a Google na něj teď tlačí. Nakonec zmíníme také kauzu displejů u Nothing telefonu. [pokračování článku]

Ruský mobilní trh se rozpadá, dodávky se snížily o 90 % u hlavních značek

Rusko rozpoutalo zbytečnou válku v Ukrajině, na což zareagovalo společenství států tvrdými sankcemi. Ty pomalinku nabírají na síle, a jde to vidět i na trhu se smartphony. Ten se značně mění a dalo by se říci, že se rozpadá. [pokračování článku]

Google vydal Android 13, nechť započnou aktualizace

Většinou Google vydá novou verzi Androidu někdy na přelomu září a října společně s novými Pixely, ale taková praxe je evidentně minulostí. Dnes Google překvapil a vydal finální verzi Androidu 13, která rovnou zamířila k majitelům smartphonů Pixel. [pokračování článku]

O2 vylepšuje Můj první tarif, navyšuje objem dat

Letní měsíce většinou patří nějakým speciálním nabídkám mobilních operátorů. Například T-Mobile přinesl navýšení FUP balíčku zdarma, jakmile vyčerpáte dat. Vodafone například nyní znovu zavedl limitované edice tarifů. Jeden se snaží lákat na cenu pod 300 Kč, druhý naopak láká na 10GB FUP. Operátor O2 samozřejmě nemohl stát stranou a oprášil 100GB předplacenku. Nyní zde ale má další novinku pro nejmenší. [pokračování článku]

Oppo a OnePlus se již neprodávají v Německu. V dalších zemích EU též asi skončí

Společnosti Oppo a OnePlus přestaly v Německu prodávat chytré telefony a chytré hodinky na základě rozhodnutí soudu ve prospěch společnosti Nokia, která je žalovala kvůli dvěma standard-essential patentům (SEP). [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Vivo Y35 je novinka se 44W nabíjením

Vivo poměrně pravidelně uvádí nejrůznější modely na trh, přičemž mnoho z nich míří do střední třídy. To je případ i dalšího přírůstku v podobě Vivo Y35. [pokračování článku]

TAG Heuer Connect Caliber E4 Porsche Edition jsou luxusní chytré hodinky inspirované značkou Porsche

Nové luxusní chytré hodinky TAG Heuer Connect Caliber E4 Porsche Edition se nechaly inspirovat neméně luxusní značkou Porsche, konkrétně modelem Taycan. Jejich design se v mnoha detailech podobá právě prvkům Taycanu. [pokračování článku]

Záchranka nově nabízí elektronickou knihu túr i na Slovensku a komunikaci se zraněnými i bez aplikace

Aplikaci Záchranka má ve svém mobilním telefonu více než 2 miliony uživatelů a za dobu svého fungování z ní bylo uskutečněno přes 100 tisíc volání. Horská služba přijala za letošní léto již přes 500 tísňových volání z aplikace Záchranka. Od loňského léta funguje v českých horách Elektronická kniha túr, ve které si mohou uživatelé naplánovat trasu výletu a v případě, že do cíle nedorazí v plánovaný čas, aplikace po určité době odešle notifikaci horské službě. Možnost plánování túr funguje v aplikaci Horská záchranná služba (HZS) i na Slovensku. Nyní budou obě aplikace ještě více propojené. [pokračování článku]

Realme 9i 5G přichází s velmi lákavou cenou

Na začátku roku byl představen model Realme 9i a nyní po osmi měsících zde máme 5G verzi. Sice byste si mohli myslet, že Realme 9i 5G bude mít navíc jen podporu pro sítě páté generace, tak ve skutečnosti došlo v některých ohledech na osekání specifikací. [pokračování článku]

Motorola Edge 2022 je novinka s rychlým displejem

Motorola nedávno uvedla modely X30 Pro a S30 Pro, přičemž v tomto týdnu byl uveden ještě tablet. Očekávali jsme ještě nový model Edge. Dnes se tak stalo a Motorola Edge 2022 je na světě. Dá se říci, že základem byl model Edge 30, ale došlo na několik změn. [pokračování článku]

Lenovo Legion Y70 je další herně orientovaný mobil

V březnu Lenovo uvedlo model Lenovo Legion Y90, který se dá zařadit mezi herní a také lehce atypické, zejména díky aktivnímu chlazení. Dnes zde máme další přírůstek řady Legion, který se jmenuje Lenovo Legion Y70. Ten již neobsahuje větráček, ale má velmi dobré specifikace. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – hlavně Galaxy Watch5, ale i jiné modely

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Nové ColorOS 13 od Oppo dostane 35 zařízení do konce roku

Necelý jeden rok stačil softwarovým inženýrům z firmy Oppo na vydání nové generace vlastní platformy ColorOS. Oficiálního odhalení se dočkala v pořadí 13. verze a v jejich základech již naleznete nejnovější operační systém Android 13. Čerstvý ColorOS 13 přináší samozřejmě mnoho nových funkcí a především oživené prostředí po vizuální stránce. [pokračování článku]

Motorola a Android 13 – stránka podpory prozrazuje, kdo se může těšit

Google vydal Android 13 letos trochu dříve, přičemž aktualizace již zamířila na smartphony Pixel, což není překvapující. Otázkou ale je, který výrobce obsadí druhé místo v případě rozeslání aktualizace na své mobily. Zatím jsou na některé modely dostupné beta verze a případně výrobci začínají pomalinku slibovat příchod Androidu 13. Nyní zde máme informace od Motoroly. [pokračování článku]

OnePlus potvrdilo, která zařízení dostanou Android 13

Po uvedení stabilní verze Androidu 13 došlo na spuštění aktualizací stávajících zařízení, ale zatím se dočkali majitelé Pixelů, tedy smartphonů od Googlu. Mezitím společnosti Oppo a Motorola uvedly, která jejich zařízení dostanou tuto verzi. Samozřejmě některé firmy již nyní testují beta verze a již brzy vypustí aktualizaci. Mezi takové patří i OnePlus. [pokračování článku]

Lákavá SIM se 100 GB jen za 300 Kč měsíčně bude dostupná jen do 22. srpna

O2 se vytasilo před dvěma lety s nabídkou 100 GB FUP za pouhých 300 Kč měsíčně, a znovu před rokem. Mnozí zájemci na tuto akci jen vzpomínají a ostatní nabídky hodnotí právě podle této. O2 se sice snažilo lákat na další akce v rámci projektu Datamanie, ale nic se nerovnalo právě té první nabídce. Sice zde máme například kolem hranice 300 Kč alternativu od Vodafonu, ale zde je FUP značně nižší. Na druhou stranu se nabízí neomezené volání a SMS zprávy. Pak je zde ještě T-Mobile s levnější nabídkou. Ta je srovnatelná s tím od Vodafonu, jen má o 05 GB menší FUP. I tak pro dataře nejlépe vyjde právě oprášená předplacenka od O2. [pokračování článku]

Google začíná řešit nejotravnější problém Wear OS

Trh s chytrými hodinkami není tak jednoznačně rozdělen jako ten mobilní. Na výběr máte mnoho typů chytrých hodinek s různými systémy a také v různých cenových hladinách. Google se nějakou dobu snaží zaujmout dominantní postavení, ale tak nějak mu to nevychází. Dokonce si přizval firmu Samsung, která aktivně napomáhá s vývojem. Bohužel hodinky s Wear OS mají jednu podstatnou nevýhodu, když měníte mobilní telefon. Musíte hodinky uvést do továrního nastavení, přičemž přijdete o veškerá nastavení, ale to asi bude brzy minulostí. [pokračování článku]

To nej z uplynulého týdne #32 – nejen ohebné novinky, vylepšené tarify, podcast a další novinky



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #33 – Android 13, aktualizace, podcast, tarify a jiné novinky

reklama reklama