To nej z uplynulého týdne #32 – nejen ohební novinky, vylepšené tarify, podcast a další novinky

Podcast #48 – Záleží na procesoru v mobilu?

Jaké jsou dnes nejlepší procesory v mobilních telefonech? Jakým čipům se vyhnout a které naopak preferovat? Probrali jsme také situace u MediaTeku, který dnes už nabízí i skvělé čipy. Jaké jsou čipy Qualcommu a Samsungu? A nakonec zmíníme i Apple a jeho procesory. [pokračování článku]

Infinix Hot 12i uveden na český trh, ale má jedno podstatnější mínus

Nedávno jsme se dočkali modelu Infinix Hot 12 Pro, přičemž na některých trzích byla uvedena slabší verze Infinix Hot 12i. Nečekali jsme, že se tento model podívá do Evropy, a ani do České republiky. I tak zamířil do prvních obchodů. [pokračování článku]

V těle mobilu Ulefone Armor 15 jsou bezdrátová sluchátka

Začínající společnosti mají někdy problém získat dostatek peněz na vytvoření produktu, ale dnes se již nabízí služby, které napomohou se získáním potřebných prostředků. Každý tak může přispět a stát se vlastně malým investorem, přičemž za svou částku dostane nějaký bonus nebo rovnou kýžený produkt. Dnes ale tyto služby jsou používány i pro marketingové účely a také se jedná o způsob, jak zjistit, jestli bude o zařízení zájem. Právě to je případ Ulefone Armor 15. [pokračování článku]

Speciální tarif od Vodafone s neomezenými daty na měsíc a pak s 10GB FUP

Mobilní operátoři se snaží celý rok lákat na své standardní nabídky tarifů, ale čas od času po omezenou dobu zavádí speciální tarify, které mají nějaké zvýhodnění. Bohužel nebývají k dispozici po neomezenou dobu. Vodafone již jednou uvedl datový tarif v první polovině roku, ale pak již nebyl dostupný. Nyní jej opět zavádí do nabídky jako speciální letní akci. [pokračování článku]

Hodinky Garmin Enduro 2 představeny, zvládnou až 46 dnů na jedno nabití

Společnost Garmin se prosadila i na trhu s chytrými hodinkami, přičemž si drží svůj vlastní styl a nabízí i své služby. Dnes zde máme novinku Garmin Enduro 2, které se chlubí nejen odolností, ale také mají úctyhodnou výdrž, a to díky i solárnímu nabíjení. [pokračování článku]

Vodafone spouští po limitovanou dobu tarif s atraktivní cenou pod 300 Kč

Včera jsme vás informovali o limitované nabídce datového tarifu od Vodafone, ale jak se ukazuje, operátor obnovil ještě jednu nabídku, která bude dostupná také po omezenou dobu. Tentokrát se jedná o tarif s cenou 297 Kč měsíčně. [pokračování článku]

Samsung představil Fold4, Flip4, Watch5, Watch5 Pro a Buds2 Pro

Samsung právě dnes představil nejen ohebné novinky, ale také novou generaci hodinek a také sluchátek. Máme zde modernější Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Watch5, Samsung Galaxy Watch5 Pro a Samsung Galaxy Buds2 Pro. [pokračování článku]

První dojmy z Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro

Samsung dnes kromě nových ohebných telefonů Galaxy Z Flip4 a Fold4 představil také novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro. Především druhý zmíněný model přináší několik významných vylepšení určených pro lepší sledování outdoor aktivit. My jsme si nové hodinky v předstihu mohli osahat a tak vám přinášíme naše první dojmy a fotky. [pokračování článku]

První dojmy Galaxy Z Flip4 a Fold4

Samsung dnes představil několik novinek a my jsme měli možnost v předstihu si je osahat, vyzkoušet a nafotit. Přinášíme vám tak naše první dojmy a celkem rozsáhlou galerii. Jaký je nový Galaxy Z Flip4? A jaký je pak nový Galaxy Z Fold4? [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Hodinky série Oppo Watch 3 představeny, mají nejnovější procesor od Qualcommu

Společnost Qualcomm představila svůj nejnovější procesor pro chytré hodinky relativně nedávno, přičemž se ozvaly dvě firmy, že uvedou první modely s touto novinkou. Pomyslným vítězem v uvedení je společnost Oppo díky nejnovější sérii Oppo Watch 3. [pokračování článku]

Motorola Razr 2022 oficiálně představena, konkurent pro Galaxy Z Flip4

Motorola je jeden z mála výrobců, kteří přinesli na trh komerční zařízení s ohebným displejem. První model této firmy se jmenoval Razr a odkazoval na legendární mobil, kterému se hodně podobal. Bohužel jsme se nedočkali nějaké normální evoluce a na skutečný top model jsme si museli počkat. Dnes zde máme novinku Motorola Razr 2022 a hned na první pohled je patrné, že nejde jen o vylepšení specifikací. [pokračování článku]

Motorola představila X30 Pro s 200MPx foťákem

Nějakou dobu se spekulovalo o mobilu od Motoroly, který nabídne jako jeden z mála prvních foťák s 200MPx rozlišením. Dnes došlo k představení této novinky, která nese označení Motorola X30 Pro. Dalo by se říci, že se jedná o top model, ale chtělo by to ještě vylepšit jednu vlastnost. [pokračování článku]

Motorola S30 Pro je slušně vybavený mobil střední třídy

Motorola dnes představila nový ohebný smartphone a také dobře vybavenou novinku X30 Pro. Kromě toho jsme se také dočkali modelu S30 Pro, který nabízí trochu ochuzenější specifikace, ale i tak má zajímavý poměr ceny a výkonu. Motorola S30 Pro je spíše takovou cenově dostupnější verzí vybavenějšího modelu X30 Pro. [pokračování článku]

Xiaomi MIX Fold 2 je další ohebná novinka

Tento týden zřejmě patří ohebným zařízením. Dočkali jsme se představení novinek od Samsungu a dnes také od Motoroly. Dnes navíc zde máme další ohebnou novinku v podobě Xiaomi MIX Fold 2. [pokračování článku]

Xiaomi uvedlo hodinky Watch S1 Pro

Xiaomi v rámci představování novinek v tomto týdnu uvedlo nové chytré hodinky Xiaomi Watch S1 Pro, které navazují na nedávný model Xiaomi Watch S1. Od slovíčka Pro byste čekali mnohá vylepšení, ale zde jde spíše o větší model, i tak může některé zájemce zaujmout. [pokračování článku]

