Vodafone spouští po limitovanou dobu tarif s atraktivní cenou pod 300 Kč

Včera jsme vás informovali o limitované nabídce datového tarifu od Vodafone, ale jak se ukazuje, operátor obnovil ještě jednu nabídku, která bude dostupná také po omezenou dobu. Tentokrát se jedná o tarif s cenou 297 Kč měsíčně.

Pod 300 Kč

Tento tarif nabízel již minimálně jednou, ale opět ho vypouští do internetového obchodu, kde bude dostupný do 31. srpna tohoto roku. Jeho cena je 297 Kč měsíčně, za což získáte neomezené volání do všech sítí, což se týká i SMS zpráv. Tarif má v sobě také 1,5 GB FUP limitu. Díky tomu se hodí pro lidi, kteří chtějí hodně telefonovat a sem tam si něco prohlédnout na internetu.

Tento tarif je určen pro nové zákazníky a majitele předplacených karet. Pokud již máte nějaký tarif, nemůžete na něj přejít. Nabídka není určena pro právnické osoby, pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet.

Tarif jako takový je bez závazku a lze ho využívat v rámci EU bez jakéhokoliv omezení. Najdete ho ale jen na stránkách operátora, nikde jinde.

Operátor uvádí

V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.

Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou.

Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka.

Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).



