MiniPodcast 16 – ohebné novinky a Google zbrojí proti Applu

Další díl minipodcastu je tady, tentokrát to bude ohebné. Povíme si totiž dvě novinky ze světa ohebných telefonů. To však není vše, řeč bude také o RCS zprávách, které Apple ignoruje a Google na něj teď tlačí. Nakonec zmíníme také kauzu displejů u Nothing telefonu.

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily.

Pod Zlatou Lampou – novinky za poslední dobu

Nový díl minipodcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

